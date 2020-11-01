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الرئيسية | رياضة | الشفاء من الوباء يعاند 3 لاعبين من نادي الرجاء

الشفاء من الوباء يعاند 3 لاعبين من نادي الرجاء

الشفاء من الوباء يعاند 3 لاعبين من نادي الرجاء
هسبورت - عبد الله العلوي
الأحد 01 نونبر 2020 - 02:33

توصل نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بنتائج اختبارات "كوفيد-19" التي خضعت لها أمس السبت مكونات الفريق الأول.

وأظهرت النتائج تسجيل حالتي شفاء جديدتين في صفوف اللاعبين؛ وحسب مصادر متطابقة فقد شفي كل من محمد بنحليب وعمر بوطيب.

ووصل عدد المتعافين من كورونا إلى 14 لاعبا في صفوف "النسور الخضر"، وهم: سفيان رحيمي ومحمد ازريدة وأيوب نناح ومحسن متولي، وعمر العرجون وعبد الرحيم الشاكير وعبد الإله الحافيظي، وأنس جبرون وزكرياء الوردي، ومحمد المكعازي وإلياس الحداد ومحمد بوعميرة.

من جهة أخرى، لم يتم بعد تعافي 3 لاعبين إلى حد الآن، وهم جبيرة والزنيتي والدويك.

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