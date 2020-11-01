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الرئيسية | رياضة | الحضري: التفاوض مستمر للالتحاق بصفوف الوداد

الحضري: التفاوض مستمر للالتحاق بصفوف الوداد

الحضري: التفاوض مستمر للالتحاق بصفوف الوداد
هسبورت - حمزة اشتيوي
الأحد 01 نونبر 2020 - 10:20

أكد عصام الحضري، حارس مرمى وعميد المنتخب المصري لكرة القدم سابقا، حقيقة الأخبار الأخيرة التي ربطت اسمه بتدريب حراس نادي الوداد الرياضي خلال الفترة المقبلة، بعد توصله بعرض من "الفريق الأحمر".

وقال الحضري في تصريح لـ"هسبورت" إن "الوداد فريق كبير ومن بين أبرز الفرق العربية والإفريقية، على غرار الأهلي والزمالك عندنا في مصر، وأي شخص يتشرف بالدفاع عن قميص النادي الأحمر أو الاشتغال معه".

وأضاف المتحدث نفسه: "هناك اتصالات ومفاوضات جارية، لكن لا شيء رسمي حتى الآن، وننتظر الأيام القليلة القادمة لمعرفة الجديد عن الموضوع. كما أنني أكن احتراما كبيرا لجميع الأندية المغربية ولكرة القدم في البلد بشكل عام".

ويبحث مسؤولو الوداد الرياضي سبل ترميم صفوف الفريق بعد الخروج الموسم الماضي بـ"خفي حنين"، إثر خسارة لقب الدوري والبطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي نتجت عنه تحركات وردود فعل، منها إعفاء مدرب الحراس سعيد بادو من مهامه، على خلفية تراجع مستوى الحارس الأول للنادي، رضا التكناوتي، بشكل لافت للنظر.

جدير بالذكر أن رئيس النادي، سعيد الناصيري، وعد مناصري "الفريق الأحمر" بإعادة هيكلة النادي على مجموعة من المستويات، مؤكدا في الوقت ذاته أن مجموعة من المناصب سيطالها التغيير.

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