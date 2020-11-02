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كُتّاب وآراء
بولهرود يلازم إسبانيا ويرفض عروض فرق مغربية
ما زال مستقبل الدولي المغربي بدر بولهرود معلقاً، بعد انفصاله عن ناديه ملقا الإسباني، بسبب تبعات الأزمة المالية التي ضربت "النادي الأندلسي".
اللاعب لم يحسم وجهته بعد، في وقت بدأت مجموعة من الدوريات في إسدال الستار عن فترة الانتقالات؛ ما يعني تقلص دائرة الخيارات أمامه.
وعلمت "هسبورت" من مصدر مقرب من بولهرود بأنه ما زال في إسبانيا، حيث يلتزم ببرنامج تدريبي خاص للحفاظ على لياقته قبل الحسم في وجهته المستقبلية، وأن البقاء في أوروبا أو خوض تجربة بعيداً عن الدوري المغربي يبقى أولوية بالنسبة للاعب.
وأكد المصدر أن بولهرود يرفض، حالياً، فكرة العودة إلى الدوري المغربي الاحترافي، علماً أن اللاعب لم يتوصل، إلى حدود الساعة، بعروض أجنبية.
المصدر ذاته أكد أن بولهرود تلقى اتصالات مُلِحّة من مجموعة من الأندية الوطنية، أبرزها الرجاء والوداد والفتح وشباب المحمدية؛ غير أن اللاعب لم يتجاوب معها لتطويرها إلى مفاوضات رسمية.