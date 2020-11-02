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الرئيسية | رياضة | رئيس حسنية أكادير ينفي التعاقد مع مدرب تونسي

رئيس حسنية أكادير ينفي التعاقد مع مدرب تونسي

رئيس حسنية أكادير ينفي التعاقد مع مدرب تونسي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الاثنين 02 نونبر 2020 - 08:50

أوضح الحبيب سيدينو، رئيس فريق حسنية أكادير لكرة القدم، أن المكتب المسير للفريق يعمل على دراسة العديد من السير الذاتية لمدربين مغاربة وأجانب قبل الحسم في اختيار المدرب الجديد؛ الذي سيقود السفينة التقنية للحسنية بداية من الموسم الكروي المقبل.

وكذّب الحبيب سيدينو، في تصريح لـ"هسبورت"، كل الأخبار التي تروج منذ أيام وتؤكد تعاقد الحسنية مع المدرب التونسي منير شبيل، مؤكدا أن الأخير يعتبر فعلا من بين المدربين الذين تدرس سيرهم الذاتية؛ غير أنه لم يتم الحسم بعد في التعاقد معه أو مع أي مدرب آخر.

ونفى رئيس" الحسنية" مجالسة المدرب التونسي منير شبيل، بعد تداول أخبار تفيد وصول هذا الأخير إلى مدينة أكادير قصد إتمام التفاوض مع مسؤولي "غزالة سوس"، مبرزا أنه اكتفى خلال الفترة الماضية بالتواصل مع وكلاء بعض المدربين ولم يفاتح بعد أي مدرب بشكل شخصي.

وبخصوص مستقبل المدرب الحالي مصطفى أوشريف، رد سيدينو على سؤال "هسبورت" بتوجيه رسالة شكر وامتنان إليه، بعد المجهودات المبذولة والعمل الذي قام به طيلة الفترة التي أشرف خلالها على قيادة الحسنية، مؤكدا أن أوشريف سيواصل مساره ضمن الفريق.

وأكد الحبيب سيدينو أن مسؤولي الحسنية يتعاملون بشكل جد إيجابي مع مصطفى أوشريف، ويتركون له الخيار بين مهمة المدرب المساعد أو مسؤولية المدير الرياضي للفريق؛ حسب رغبته واختياراته وكذا رؤيته لمستقبل مساره التدريبي.

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