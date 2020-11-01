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الرئيسية | رياضة | تدهور عقلي لنجم الكرة الإنجليزية بوبي تشارلتون

تدهور عقلي لنجم الكرة الإنجليزية بوبي تشارلتون

تدهور عقلي لنجم الكرة الإنجليزية بوبي تشارلتون
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 01 نونبر 2020 - 14:50

أكدت نورما زوجة بوبي تشارلتون، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد السابق الفائز بكأس العالم لكرة القدم في 1966 مع المنتخب الإنجليزي، إصابته بتدهور عقلي.

ويبدو الأمر عصيبا على تشارلتون، إذ جاءت هذه الأنباء بعد وفاة شقيقه جاك في يوليوز الماضي، وزميله بالمنتخب الإنجليزي نوبي ستايلس يوم الجمعة الماضي.

وقالت نورما تشارلتون في مقابلة مع صحيفة "ديلي تليغراف" إنها تأمل أن تساعد أخبار تشخيص زوجها الناس الآخرين.

ولعب تشارلتون مدة 17 عاما مع فريق مانشستر يونايتد، حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي في 1962، وكأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا) في عام 1968.

وتم ترشيح تشارلتون، أيضا، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، وفاز بالتصويت في 1966 بعدما رفع كأس العالم على أرضية ملعب "ويمبلي".

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