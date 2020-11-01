لامبارد وأنصار تشيلسي يشيدون بتألق حكيم زياش

أوعنا بلعيد

أشاد الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، بالدولي المغربي حكيم زياش، الذي قاد فريقه للفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الأسبوع السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز؛ وهي المباراة التي جرت على أرضية ملعب "تيرف مور".

وقال المدرب الإنجليزي متحدثا عن المغربي زياش: "أنا معجب حقا وأشعر بالحماس، أستطيع رؤية شخصيته وفاعليته بدون الكرة لديه.. هذا رأيناه أمام بيرنلي هذه القطعة من الجودة تمنحنا شيئا مختلفا".

وتألق صانع ألعاب البلوز بشكل لافت في أول مباراة يخوضها كلاعب أساسي في مسابقة البريميرليج بعد عودته من الإصابة التي ألمت به في وقت سابق وتمكن من افتتاح حصة التسجيل لفريقه، قبل أن يهدي تمريرة أسيست لزميله الألماني تيمو فيرنر جاء منها الهدف الثالث.

وأضاف: "لقد انتظرت الكثير من زياش بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يتوفر عليها، كنت متأكدا من الجودة التي سيمنحها للفريق، لقد قلتها في مرات كثيرة، وها نحن الآن نراها. إنه يقدم إضافة بنظرته المميزة في التمرير، استلامه للكرة، عرضياته وتمريراته الحاسمة".

وأنهى حديثه عن النجم المغربي، بقوله: "زياش كان حاضرا كذلك بشخصيته، وكان يطلب الكرة كثيرا، ويجيد بشكل كبير استغلال ذلك، وهذا ما منحنا قوة هجومية أكبر، لقد خاض مباراتين مع سفر طويل لروسيا، بالنسبة للاعب استعاد للتو إمكاناته البدنية، إنها بداية رائعة".

كما اختار أنصار تشيلسي النجم المغربي كأفضل لاعب في مباراة بيرنلي؛ وهي المرة الثانية على التوالي التي يتم اختيار البالغ من العمر 27 سنة كأفضل لاعب في اللقاء، وحدث ذلك أول مرة في مباراة كراسنودار الروسي بدوري الأبطال الأوروبية.

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر انتقل إلى تشيلسي قادما من أياكس مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، ولم يظهر في بعض مباريات البلوز لمعاناته من إصابة تلقاها في مواجهة برايتون الودية وكانت أول مباراة ظهر فيها بعد ذلك بقميص الأسود أمام المنتخب السنغالي وديا.