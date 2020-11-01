نايف أكرد يحصد ثمار التألق في الدوري الفرنسي

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي نايف أكرد ثمار جهده وتألقه بقميص ناديه ستاد رين أمام ضيفه ستاد بريست، ضمن الأسبوع التاسع بالدوري الفرنسي "الليغ 1" خلال المواجهة التي جرت على أرضية ملعب "روازون بارك" وقادها الحكم ستيفاني فرابورت.

واختير المدافع المغربي، الذي سجل هدف الفوز لناديه في الدقيقة الـ70 بعد تلقيه تمريرة كرة من زميله بنجامين بوغيرود، كأفضل لاعب في اللقاء ومن نجوم الجولة في الدوري الفرنسي بعدما حصل على تقييم كبير بلغ 8.1 على عشرة من مؤشر سوفا سكور.

وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدف واحد لصالح أصحاب الأرض بعدما سجل الأهداف كلا من داميان داسيلفا في الدقيقة الـ66 ونايف أكرد لصالح رين بينما سجل الهدف الوحيد للزوار اللاعب فرانك هونورات في الدقيقة الـ57.

ويواصل المدافع المغربي تقديم عروضه الكبيرة بقميص رين منذ بداية الموسم الحالي، بعدما تمكن من تسجيل هدفه الثالث بقميص رين. وعلى الرغم من شغله مركزا بالخط الخلفي، فإن ذلك لم يمنعه من تسجيل أهداف حاسمة للمجموعة.

وتمكن أكرد أمام ستاد بريست من لمس الكرة 145 مرة، كما منح 125 تمريرة دقيقة، وقام بتشتيت الكرة في هجمة واحدة وافتك الكرة أربع مرات من المنافس وقام بتدخلين عن طريق الدحرجة وفاز بسبعة نزالات فردية من أصل 11 ليتم اختياره نجم المباراة بدون منازع.

ويحتل رين المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعدما حقق الفوز في خمس مباريات؛ بينما تعادل في مباراة واحدة، وتكبد مرارة الهزيمة مرة واحدة.