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الرئيسية | رياضة | بنعطية: حكيمي يتصدر جيل المواهب في المغرب

بنعطية: حكيمي يتصدر جيل المواهب في المغرب

بنعطية: حكيمي يتصدر جيل المواهب في المغرب
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:32

أشاد الدولي المغربي الأسبق مهدي بنعطية، مدافع الدحيل القطري، بإمكانات وقدرات مواطنه أشرف حكيمي، مدافع أنتر ميلان الإيطالي، مشيرا إلى أن ظهير ريال مدريد سابقا يعتبر من أفضل "الأظهرة" في العالم، إذ لا يتفوق عليه في الوقت الحالي سوى الإنجليزي ألكسندر أرنولد.

وكشف العميد السابق للمنتخب الوطني المغربي، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن اللاعب الذي يتفوق حاليا على مواطنه أشرف حكيمي، قائلا: "حكيمي ربما من يتصدر جيل المواهب في المغرب.. إنه من أفضل خمسة لاعبين في مركز الظهير بأوروبا".

وأضاف اللاعب السابق ليوفنتوس الإيطالي: "خلال عامين سينافس حكيمي على لقب أفضل ظهير في أوروبا مع ألكسندر أرنولد، لكن في هذه اللحظة أرى أن اللاعب الإنجليزي أقوى قليلًا".

ويعتقد اللاعب المذكور أن الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي يتفوق من الجانب الدفاعي مقارنة مع أشرف حكيمي الذي يتسم بنزعة هجومية واضحة، كما أن سرعته وقوته البدنية تخولان له الموازنة بين الواجبات الدفاعية والهجومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هشام الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 10:46
حكيمي زياش وغيرهم عند لعب ضمن منتخب المغربي يلعبون كأنهم هواة أو من قسم تاني في بطولة مغربية
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