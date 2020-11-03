24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:45
|13:16
|16:11
|18:37
|19:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لا توقف التمارين الرياضية تماما بسبب "كورونا"!
- بيضاويون وعودة الحجر
- أبو حفص ينتقد إساءة مرويات في التراث الإسلامي للنبي محمد ﷺ
- لماذا يتراخى مهنيو البيضاء في تطبيق تدابير الوقاية؟
- آليات تدبير نزاعات الشغل الجماعية
وزير الشغل يكشف إعادة آلاف المفصولين عن العمل "زمن كورونا" (5.00)
- البوليساريو تستفز القوات المسلّحة .. المغاربة يطلبون تحركات رادعة - (170)
- اليابان تتخلى عن مصنع ببرشيد بسبب الإضراب - (89)
- مسؤولون مسلمون بفرنسا يرفضون مقاطعة السلع - (79)
- استفزازات عصابات "البوليساريو" الانفصالية تدخل إلى البرلمان المغربي - (67)
- النيابة تتابع البحري وابنة الداودي في حالة سراح - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنعطية: حكيمي يتصدر جيل المواهب في المغرب
أشاد الدولي المغربي الأسبق مهدي بنعطية، مدافع الدحيل القطري، بإمكانات وقدرات مواطنه أشرف حكيمي، مدافع أنتر ميلان الإيطالي، مشيرا إلى أن ظهير ريال مدريد سابقا يعتبر من أفضل "الأظهرة" في العالم، إذ لا يتفوق عليه في الوقت الحالي سوى الإنجليزي ألكسندر أرنولد.
وكشف العميد السابق للمنتخب الوطني المغربي، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن اللاعب الذي يتفوق حاليا على مواطنه أشرف حكيمي، قائلا: "حكيمي ربما من يتصدر جيل المواهب في المغرب.. إنه من أفضل خمسة لاعبين في مركز الظهير بأوروبا".
وأضاف اللاعب السابق ليوفنتوس الإيطالي: "خلال عامين سينافس حكيمي على لقب أفضل ظهير في أوروبا مع ألكسندر أرنولد، لكن في هذه اللحظة أرى أن اللاعب الإنجليزي أقوى قليلًا".
ويعتقد اللاعب المذكور أن الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي يتفوق من الجانب الدفاعي مقارنة مع أشرف حكيمي الذي يتسم بنزعة هجومية واضحة، كما أن سرعته وقوته البدنية تخولان له الموازنة بين الواجبات الدفاعية والهجومية.