مدرب أياكس يزف خبرا سارا للمدرب خاليلوزيتش

أوعنا بلعيد

‪استدعى الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب أياكس الهولندي لكرة القدم الدولي، المغربي نصير مزراوي ضمن قائمته المختارة لمواجهة ميتيلاند الدنماركي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة برسم دوري أبطال أوروبا.

وكانت تحوم شكوك كبيرة حول قدرة نصير مزراوي على اللعب في هذه المباراة المهمة ضمن مسابقة دوري الأبطال، التي يراهن عليها أياكس كثيرا بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام ليفربول بهدف دون رد وتعادله إيجابا بهدفين لمثلهما أمام أتلانتا الإيطالي ضمن الجولة الثانية.

كما أراح المدرب الهولندي أعصاب البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود، بعدما أشيع نهاية الأسبوع الماضي أمر عدم قدرة المدافع المغربي على اللحاق بمباراتي المنتخب الوطني المغربي أمام إفريقيا الوسطى ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2022، خلال الشهر الجاري، بداعي الإصابة.

وأصيب المدافع المغربي في الكاحل واضطر إلى مغادرة أرضية الميدان وترك مكانه في الدقيقة 64 أثناء مواجهة ناديه لفورتونا سيتارد ( 5-2) ضمن الأسبوع السابع برسم الدوري الهولندي الممتاز.

وأوضح بعدها المدرب إيريك تين هاغ أنه يجهل تماما مدة غياب اللاعب عن الميادين، وينتظر الطاقم الطبي للكشف عنها؛ غير أن استدعاء اللاعب المغربي ضمن قائمة تضم 17 لاعبا فقط بعد اجتياح فيروس كورونا لاعبي العملاق الهولندي فند خطورة إصابته.

وجاءت الأخبار المقلقة نهاية الأسبوع في وقت يتعين على المغرب مواجهة جمهورية إفريقيا الوسطى مرتين يومي 13 و17 من الشهر الجاري، بمناسبة الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.