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حكيمي جاهز لمواجهة الريال برسم دوري الأبطال

حكيمي جاهز لمواجهة الريال برسم دوري الأبطال
أوعنا بلعيد
الاثنين 02 نونبر 2020 - 22:41

خاض الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع أنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، مرانه الأخير مع المجموعة، تأهبا لملاقاة ناديه السابق ريال مدريد، ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات برسم مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، وهي المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وأولت وسائل الإعلام الحدث اهتماما كبيرا؛ فحسب صحيفة "Corriere dello Sport" اليومية الإيطالية ستكون مباراة دور المجموعات عن المجموعة الثانية برسم دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ذات أهمية مضاعفة لظهير إنتر أشرف حكيمي.

ووفقًا لتقرير نشر الإثنين في العدد المطبوع للصحيفة المذكورة فإن أشرف حكيمي سيواجه لوس بلانكوس لأول مرة منذ مغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية بقيمة 45 مليون يورو، شاملة الإضافات والصفقة.

ووفق المصدر نفسه فإن هذه المباراة مهمة للاعب المغربي لسببين، أولهما أن حكيمي يدرك أهمية المقابلة والحصول على نتيجة إيجابية لخدمة مجموعته الحالية، والسبب الثاني أنه يريد الانتقام نوعا ما من الإسبان بعدما تركوه يغادر النادي ضدا على رغبة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

ويصنف الحارس الأسطوري في ريال مدريد بويو ضمن المعترضين على رحيل المدافع المغربي، إذ يعتبره خطأً فادحا من إدارة النادي الملكي، وقال لوسائل الإعلام الإيطالية: "نعم ما حدث خطأ فادح من الريال. حتى مع رؤية كل الأحداث التي وقعت في بيت الميرنغي هذا لاعب شاب، ذو مسار مذهل.. إنه ممتع للغاية. اشترى إنتر لاعبًا سيكون أساسيًا لمدة 10-12 عاما، مع اللعب على مستويات غير عادية".

وأضاف بويو: "من أجل ذلك أعتقد أن ريال مدريد كان مخطئا في التخلي عن اللاعب المغربي، لكني أعتقد أن الأمر يتعلق بالوضع الناجم عن فيروس كورونا. كما يوجد هنا في الأنتر أيضا شباب يمكنهم القيام بعمل جيد الآن وفي المستقبل".

وحقق اللاعب ذو التصنيف العالي، البالغ من العمر 21 عامًا، بداية جيدة مع النيرازوري، الذي تعاقد معه حتى نهاية موسم 2024/25، إذ شارك في سبع مباريات في جميع المسابقات حتى الآن، حيث سجل هدفاً واحداً وقدم تمريرات حاسمة لزملائه.

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