نوفل بنيس.. موهبة مغربية تخطف الأنظار بهولندا

أوعنا بلعيد

خطف المهاجم المغربي الواعد نوفل بنفيس الأنظار إلى موهبته عندما قاد فريقه فاينورد روتردام إلى تحقيق فوز ثمين ومثير أمام مضيفه إيمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي المواجهة التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع السابع برسم مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

وتألق البالغ من العمر 18 سنة بشكل كبير خلال أول مشاركة له هذا الموسم بقميص فينورد في الدوري الهولندي، بعد مساهمته بشكل واضح في عودة المجموعة بنقاط المباراة كاملة من ملعب "دي أودي ميرديك"، معقل نادي إيمن.

ويدرك المهاجم أنه لم يصل بعد إلى كل ما يطمح إليه، وقال متحدثا لـ"Algemeen Dagblad" الهولندي: "الهدف الذي سجلته مهم.. الآن علي المثابرة. كان علي أن أعود إلى فريق الشباب في المرة الأخيرة، هذه هي كرة القدم. وما حصل أنني عرفت كيف أتعامل مع الكرة وسجلت منها".

ويعتقد اللاعب المذكور أنه مختلف الموسم الحالي مقارنة مع السنة الماضية، موردا: "كنت لاعب كرة قدم مختلفا الموسم الماضي.. كان يتعين علي العمل على الكثير من الأمور. على سبيل المثال، توجب أن أكون أفضل من الناحية الجسدية، وما حصل معي جعلني أنتقد نفسي بشكل كبير.. كنت بحاجة إلى بعض الوقت لذلك، لكنني أدركت أن الأمور يجب أن تكون مختلفة حتى تؤتي ثمارها، ولكي أصل إلى المكان الذي أريد الذهاب إليه".

المحامي سعيد بنيس يرى إمكانات لدى المهاجم، الذي وفقًا للمدرب البالغ من العمر 73 عامًا ليس جاهزًا حاليًا للعمل الكبير مع المجموعة: "لقد قلت دائمًا إنه ليس جيدًا بما يكفي حتى الآن. انتبه إلى كلمة حتى الآن؛ لأنه يملك إمكانات كبيرة ويمكنه الوصول إلى هدفه إن ركز في ذلك".

وأشاد أنصار فينورد كثيرا بالمؤهلات الفنية والتقنية للمهاجم نوفل بنيس، الذي دخل كبديل في الدقيقة الـ35 وتمكن من اصطياد ركلة جزاء أعلنها الحكم الخبير بيورن كيبرز في الدقيقة 40، وسجل منها زميله مارك ديميرس الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يعود اللاعب المغربي نفسه ليسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، لتنتهي المباراة بـنتيجة 2-3.

وبفضل إنجازه، سمح نوفل بنيس لفينورد بالتشبث بالمركز الخامس في جدول الترتيب، كما أنهى الفريق مشواره الخالي من الانتصارات لأربع مباريات بعدما استغل اللاعب بنجاح الفرصة التي منحها إياه المدرب المخضرم ديك أدفوكات، بعدما أشركه مكان اللاعب المصاب ستيف برغيس على أمل أن ينال فرصته من جديد أمام سيسكا موسكو برسم مسابقة اليوروبا ليغ يوم الخميس المقبل.