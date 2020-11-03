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الرئيسية | رياضة | الفتح الرباطي يعين الخلفي مدربا للفريق ثلاثة مواسم

الفتح الرباطي يعين الخلفي مدربا للفريق ثلاثة مواسم

الفتح الرباطي يعين الخلفي مدربا للفريق ثلاثة مواسم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:50

أعلن نادي اتحاد الفتح الرياضي، رسميا، عن التعاقد مع مصطفى الخلفي للإشراف الفني على الفريق الممارس بالدرجة الأولى من البطولة الاحترافية.

ووقع الخلفي مع الفريق عقدًا لثلاثة مواسم، بعد مدة قضاها مساعدا للمدرب. وكانت قد أسندت إليه مهمة التدريب في يناير الماضي، وتمكن من قيادة النادي إلى المركز الرابع في ترتيب البطولة الاحترافية.

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