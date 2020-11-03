24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/11/2020
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:45
|13:16
|16:11
|18:37
|19:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- لا توقف التمارين الرياضية تماما بسبب "كورونا"!
- بيضاويون وعودة الحجر
- أبو حفص ينتقد إساءة مرويات في التراث الإسلامي للنبي محمد ﷺ
- آليات تدبير نزاعات الشغل الجماعية
- العثماني والمقاطعة
المختبرات تحدد كميات بيع "فيتامين سي والزنك" لصيدليات المملكة (5.00)
وزير الشغل يكشف إعادة آلاف المفصولين عن العمل "زمن كورونا" (5.00)
- اليابان تتخلى عن مصنع ببرشيد بسبب الإضراب - (91)
- مسؤولون مسلمون بفرنسا يرفضون مقاطعة السلع - (80)
- أبو حفص ينتقد إساءة مرويات في التراث الإسلامي للنبي محمد ﷺ - (69)
- استفزازات عصابات "البوليساريو" الانفصالية تدخل إلى البرلمان المغربي - (68)
- "أطبّاء العمومي" يُفرغون المستشفيات ويهدّدون باستقالات جماعية - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الفتح الرباطي يعين الخلفي مدربا للفريق ثلاثة مواسم
الثلاثاء 03 نونبر 2020 - 13:50
أعلن نادي اتحاد الفتح الرياضي، رسميا، عن التعاقد مع مصطفى الخلفي للإشراف الفني على الفريق الممارس بالدرجة الأولى من البطولة الاحترافية.
ووقع الخلفي مع الفريق عقدًا لثلاثة مواسم، بعد مدة قضاها مساعدا للمدرب. وكانت قد أسندت إليه مهمة التدريب في يناير الماضي، وتمكن من قيادة النادي إلى المركز الرابع في ترتيب البطولة الاحترافية.