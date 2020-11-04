الإشادات ترافق بدايات زياش مع تشلسي الإنجليزي

أوعنا بلعيد

كال النجم الإنجليزي ماسون ماونت، لاعب تشلسي، عبارات المدح والإطراء في حق زميله المغربي حكيم زياش، وذلك عقب المستويات الكبيرة التي ظهر عليها مؤخرا بقميص البلوز، بعد استعادة نجم الأسود عافيته من تبعات الإصابة التي ألمت به في وقت سابق.

وخلال تصريح أبرزته وسائل الإعلام الإنجليزية، وصف ماسون ماونت زميله زياش بأنه لاعب من "الممتع اللعب معه"، كما وصفه بـ"اللاعب من الطراز العالي"، وأضاف: "نعرف ما يمكن أن يفعله بالكرة وما يقدمه للفريق، إنه لاعب من الطراز العالمي، ومن الواضح أنه جاء وسجل أمام كراسنودار، كما سجل في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي.. إنه لاعب رائع".

وتابع اللاعب ذاته: "أنا جد مسرور للعب معه، إنه ذكي للغاية في التعامل مع الكرة، ويقدم الكثير للفريق.. إنه لاعب جيد جدا".

من جانبه، أشاد الأسطورة الإنجليزية وهداف نيوكاسل السابق ألان شيرر بإمكانات المايسترو المغربي وما يزخر به من موهبة، قائلا: "زياش كان استثنائيا، وخصوصا أمام بيرنلي؛ دخوله المباريات بشكل تدريجي بعد عودته من الإصابة منحه الكثير من الثقة".

وتابع شيرر: "زياش خلق الفرص وسجل وشكل تهديدا مستمرا، كما ساهم في العمل الدفاعي.. لقد قدم أداء استثنائيا، ومنحت له الحرية في الملعب، حتى إذا أراد أن يتنزه فإن نجولو كانتي بجانبه يسانده إذا فقد الكرة. زياش كان ثابتا في الملعب ومليئا بالثقة".

ويراهن الطاقم التقني لنادي تشيلسي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد على حكيم زياش يوم غد الأربعاء أمام رين الفرنسي ( نايف أكرد)، خلال مباراة ستجمع بينهما ضمن الأسبوع الثالث من دور المجموعات برسم مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، وهي المواجهة التي ستجرى على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" بقيادة الحكم فيليكس زواير.