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كُتّاب وآراء
المغربي "بحري" يخوض تجربة احترافية في إنجلترا
تعاقد مسؤولو نادي ستوك سيتي الإنجليزي لكرة القدم مع مهاجم أشبال الأطلس سامي بحري، البالغ من العمر 17 سنة، قادما من نادي تولوز الفرنسي.
وضم النادي الإنجليزي المهاجم المغربي الواعد بتوصية من ريتش والكر، مدرب الفريق لأقل من 18 سنة، الذي راقب اللاعب رفقة نادي كولمييرس الفرنسي في وقت سابق، قبل أن يقتنع نهائيا بإمكاناته بعد الاختبار الذي أجراه في أكاديمية النادي.
وتحدث غاريت أوين، مدير أكاديمية ستوك ستي، عن الوافد الجديد، قائلا: "إنه لاعب متميز يلعب بكلتا قدميه، وسجل عددا من الأهداف خلال فترة الاختبارات معنا، ونحن متحمسون لنرى كيف يتطور".
من جانبه، رحب اللاعب بهذا الانتقال، معبرا عن سعادته، كما تقدم بالشكر لعائلته وزملائه وكل من ساهم في إنجاح هذه الخطوة ومن آمن بإمكاناته، مشيرا عبر صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "أنستغرام" إلى أنه يرغب في النجاح مع ناديه الجديد.
وانضم بحري، الذي بلغ من العمر 17 عامًا نهاية الأسبوع، إلى فريق ريتش ووكر بعد تجربة ناجحة، وهو مهاجم من نوع سيرجيو أجويرو الذي ينبض بالحياة في منطقة الجزاء.
كما تعاقد الفريق ذاته مع اللاعب جوش وايت من روشال أولمبيك لأقل من 18 عامًا أيضًا بعد تجربة ناجحة استمرت أسبوعين. ويمكن للمهاجم السريع والماهر أن يلعب في الخط الأمامي أو في خط المنتصف.
أما إبراهيما سي، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي كان يلعب سابقًا مع ستاد ريمس، فوصل مجانًا باعتباره طالبًا في السنة الثانية يتمتع بإمكانات كبيرة؛ وقد لعب للمنتخب السنغالي للشباب في كأس العالم تحت 17 سنة العام الماضي.