حارث يعود بقوة ويؤثث التشكيلة المثالية بألمانيا

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي أمين حارث ثمار توهجه أخيرا أمام شتوتغارت في قمة الدوري الألماني لكرة القدم عن الجولة السادسة، وهي المباراة التي احتضنها ملعب"فيلتينس أرينا" وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

واختير النجم المغربي من قبل مؤشر "هوسكورد" العالمي، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الماضية من "البوندسليغا"، وذلك بعدما ساهم بتمريرة "أسيست" لزميله مالك ثياو جاء منها هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 30، قبل أن يعدل نيكولاس غونزاليس النتيجة للزوار من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وقدم المهاجم المغربي الشاب أفضل مبارياته هذا الموسم بقميص شالكه المترنح، وتمكن من تقديم فاصل مهاري وفني خلال المواجهة بعدما نجح في 11 مراوغة، ليصبح بذلك ثاني أكثر راوغ في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى خلف ليونيل ميسي بـ 12 مراوغة أمام ديبورتيفو ألافيس.

ورغم الأداء الفردي الجميل من قبل المهاجم المغربي، والهدف الذي سجله ماليك ثياو، لم يكن ذلك كافيا ليتقدم شالكه على ضيفه شتوتغارت، بغية انتشال الفريق من المعاناة التي يمر بها، إذ انتهت المباراة بالتعادل 1-1؛ وبذلك يكون شالكه فشل في تحقيق أي فوز في 22 مباراة ضمن الدوري الألماني.

وحسب إحصائيات رسمية فقد أصبحت سلسلة عدم الفوز التي يمر بها شالكه ثاني أسوأ سلسلة في تاريخ الدوري الألماني، إذ يسبقه فقط فريق تاسمانيا برلين، الذي فشل في تحقيق أي فوز في 31 مباراة في موسم 1965-1966.

وخاض الأزرق الملكي الألماني ثلاث مباريات صعبة خارج ملعبه مع انطلاق الموسم، وخسر أمام بايرن ميونخ 0-8، ثم خسر أمام لايبزيج 0-4، كما خسر مباراة الديربي التي أقيمت في الجولة قبل الماضية أمام بوروسيا دورتموند.

ويظل شالكه في المركز الثاني من القاع برصيد نقطتين، ويلتقي في مباراته المقبلة مع ماينز 05 يوم السبت المقبل على أرضية ملعب "أوبيل أرينا"، والذي لم يحصد حتى الآن أي نقطة في الدوري.