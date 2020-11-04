نادي "سطاد المغربي" ينعى "فقيد الكرة الحديدية"‎

هسبريس من الرباط

أفاد فرع الكرة الحديدية لنادي سطاد المغربي أنه تلقى بكامل الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره خبر وفاة المسمى قيد حياته أنطوان أنتكو، "البطل الرياضي الدولي المتميز والإنسان الخلوق، المتشبع بالقيم الإنسانية والرياضية النبيلة، والذي لا يمكن سرد مساره الرياضي المتميز في كلمات، عملاق من عمالقة رياضة الكرة الحديدية المغربية والوفي لنادي سطاد المغربي".

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدمت أسرة نادي سطاد المغربي بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد الصغيرة وإلى أسرة رياضة الكرة الحديدية، راجية من العلي القدير أن يسكن الفقيد فسيح جنانه مع النبيئين والصديقين والشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.