الزمالك يقسو على الرجاء ويتأهل إلى نهائي "عصبة أبطال إفريقيا"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

توقّف مسار فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة بثلاثة أهداف لواحد أمام مضيفه الزمالك المصري، في مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وبدأت العناصر الرجاوية مجريات النزال بشكل جيد، من خلال بسط سيطرتها على أطوار اللعب وخلق تحركات هجومية مسترسلة خلال الربع ساعة الأولى من المواجهة، شكلت بعض الخطورة على الحارس المصري محمد أبوجبل، في المقابل ركز لاعبو الزمالك كثيرا على تحصين الخط الخلفي.

وكان محسن متولي، عميد الرجاء، قريبا من هز الشباك وإحراز هدف السبق للنسور من كرة هجومية في حدود الدقيقة الـ25؛ فيما تواصلت السيطرة المطلقة لرفاقه في باقي الدقائق دون أن ينجحوا في استثمارها لهز الشباك، إذ غابت عنهم النجاعة كليا في كل الكرات الهجومية التي عرفتها الجولة الأولى.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني بدقيقتين، تمكن المهاجم مالانغو من هز الشباك محرزا هدف السبق للفريق المغربي بتسديدة قوية، ليخرج بذلك الفريق المصري من انكماشه الدفاعي للضغط على معترك الرجاء، من خلال خلق مناورات هجومية مسترسلة، أثمرت تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب فرجاني ساسي، في حدود الدقيقة الـ61.

وحاول أبناء المدرب جمال السلامي اقتناص هدف التأهل في الدقائق الأخيرة من النزال، إلا أن تحركاتهم الهجومية كانت جد محتشمة، في الوقت الذي نجح فيه الفريق المصري في تدبير الدقائق الأخيرة بشكل جيد، قبل أن يتمكن مصطفى محمد من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الـ85.

وعاد مصطفى محمد ليضيف الهدف الثالث في حدود الدقيقة الـ87، فيما يضيف بنشرقي هدفا في الأنفاس الأخيرة من النزال، ألغاه الحكم بداعي التسلل لتنهي صافرة الحكم السنغالي ماكييت ندياي تفاصيل المواجهة بتأهل الزمالك لمواجهة الأهلي في النهائي.