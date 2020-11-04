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الرئيسية | رياضة | الزمالك يقسو على الرجاء ويتأهل إلى نهائي "عصبة أبطال إفريقيا"

الزمالك يقسو على الرجاء ويتأهل إلى نهائي "عصبة أبطال إفريقيا"

الزمالك يقسو على الرجاء ويتأهل إلى نهائي "عصبة أبطال إفريقيا"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأربعاء 04 نونبر 2020 - 21:55

توقّف مسار فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة بثلاثة أهداف لواحد أمام مضيفه الزمالك المصري، في مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وبدأت العناصر الرجاوية مجريات النزال بشكل جيد، من خلال بسط سيطرتها على أطوار اللعب وخلق تحركات هجومية مسترسلة خلال الربع ساعة الأولى من المواجهة، شكلت بعض الخطورة على الحارس المصري محمد أبوجبل، في المقابل ركز لاعبو الزمالك كثيرا على تحصين الخط الخلفي.

وكان محسن متولي، عميد الرجاء، قريبا من هز الشباك وإحراز هدف السبق للنسور من كرة هجومية في حدود الدقيقة الـ25؛ فيما تواصلت السيطرة المطلقة لرفاقه في باقي الدقائق دون أن ينجحوا في استثمارها لهز الشباك، إذ غابت عنهم النجاعة كليا في كل الكرات الهجومية التي عرفتها الجولة الأولى.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني بدقيقتين، تمكن المهاجم مالانغو من هز الشباك محرزا هدف السبق للفريق المغربي بتسديدة قوية، ليخرج بذلك الفريق المصري من انكماشه الدفاعي للضغط على معترك الرجاء، من خلال خلق مناورات هجومية مسترسلة، أثمرت تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب فرجاني ساسي، في حدود الدقيقة الـ61.

وحاول أبناء المدرب جمال السلامي اقتناص هدف التأهل في الدقائق الأخيرة من النزال، إلا أن تحركاتهم الهجومية كانت جد محتشمة، في الوقت الذي نجح فيه الفريق المصري في تدبير الدقائق الأخيرة بشكل جيد، قبل أن يتمكن مصطفى محمد من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الـ85.

وعاد مصطفى محمد ليضيف الهدف الثالث في حدود الدقيقة الـ87، فيما يضيف بنشرقي هدفا في الأنفاس الأخيرة من النزال، ألغاه الحكم بداعي التسلل لتنهي صافرة الحكم السنغالي ماكييت ندياي تفاصيل المواجهة بتأهل الزمالك لمواجهة الأهلي في النهائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (99)

1 - Abdelhak الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:05
على مستوى الأندية لا مجال للمقارنة بين الكرة المغربية والمصرية.
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158
2 - azizo الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:05
عزاءنا واحد للفرق المغربية المشاركة قاريا.
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97
3 - متتبع الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:05
جمال السلامي هو سبب انهيار و خسارة الرجاء لأنه أخطأ في التغييرات كان على الرجاء اللعب بنفس الأسلوب في الشوط الأول.
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143
4 - مشجع بركاني الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:05
الرجاء ضعيف جدا و الزمالك كانت الأقوى في الميدان... نتمنى إعادة النظر في تركيبة الرجاء و الوداد لأنهم لم يقدموا ما كان منتظر منهم
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137
5 - حسني الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:06
المدرب جمال السلامي مسؤول على هذه الفضيحة. كانت الأمور تسير في الإتجاه الصحيح إلى حدود تسجيل الهدف الأول.
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99
6 - طارق 004 الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:06
اودي الرجا حسن من الزمالك ببزاف الحكم حاسب ليهم البيت الأول خطأ
و داك سي المدرب معرفتش علاش بدل الفرقة ديال الشوط الأول
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-71
7 - دكالي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:07
فريق الرجاء انا استغرب كيف وصل لمبارة نصف نهاية بهاد لفرقة وبهاد لعبة
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82
8 - zagora الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:07
شوهة كروية بكل المقاييس تريدون المنافسة بلاعبين اكل عليهم الدهر
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92
9 - يونسيف الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:08
الهزيمة كانت متوقعة نزرا للمستوى الضعيف الذي قدمهما الوداد والرجاء في المباريات الاخيرة من البطولة المغربية عكس الفرق الاهلي والزمالك يشترون لاعبين موهوبين اما نحن نبدر الاموال على لاعبين اكثر ما يقال عنهما هواة
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81
10 - مقرقب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:09
قالو باك طاح قاليه من نهار الاول خرج عوج
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61
11 - انس الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:09
صراحه لاول مره اعرف اني مفيش كوره مغربيه مستوي ضعيف اوي حتا الاعيبه مش بتلعب كويس عشان تسوق نفسها ويجولهم عقود في مصر حاجه خيبه خالص لكم ربنا يا شعب المغرب قعدتو ترايقو علي مصر في كل حاجه حتا في الوباء كورنا وشوفو اين مصر من محاربه الوباء واين انتم
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-200
12 - عندما توكل الأمور الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:09
عندما توكل الأمور لغير أهلها هاذه هي النتائج الناس لي نقية أو واصلة فعقلها ما عندهاش بلاصتها فالمغرب ... خاصك تكون خبيث أو حرايمي ولكن النتائج دياولك ديما غا يكونو كارثيين ...
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31
13 - مهزلة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:09
عامل الشيخوخة المتفشية بأغلب لاعبي الرجاء و عامل اللياقة البدنية المتدنية و سوء انتداب للاعبين أفارقة عاديين جدا وراء نتائج الرجاء.
مهزلة بكل المقاييس..
سيرو تصلعو...
هنيئا لنادي الزمالك..
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60
14 - فداك يا وطني الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:09
التسيير العشوائي و الانفرادي لكرة القدم المغربية و المهزلة لا تستغرب يا جمهور الكرة عندنا هاوية
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28
15 - نيبل عبدالله الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:10
السلام عليكم
صراحة احمل المسؤلية الكاملة للمدرب المبتدىء السلامي الذي لا يفقه في الكرة اي شيء مع تغيرات بدون جدوى يجب تغير الكتير من الاشياء بالنسبة لفريق الرجاء و الوداد و مع كل ما حدث هناك لاعبين يجب التنويه بهم
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31
16 - العالمي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:10
السلامي قتل الفريق بالتغييرات العشوائية، خروج مذل لبطل المغرب، طيحتو بالكرة المغربية آخر مرة نعاود نتفرج فيكم .
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42
17 - خبزاوي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:10
واشوهتونا لا رجاء لا وداد وبركان داتو ابالحكم اودي ماكين لا كرة لا والو.
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20
18 - مغربي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:11
بسسسسس اودي ياودي اش بينكم او بين الكرة الكرة خليوها لماليها النفخة على الخوا
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26
19 - فرق هاويه الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:11
الفرق المغربيه تدفع ثمن عدم الانتباه لقبول الاهداف داخل الميدان الذي تتقنه الفرق المصريه والتونسيه والذي يكون سببا في اقصائنا من المنافسات الافريقيه. هذه هي الهوايه التي لا تريد كره القدم المغربيه التخلص منها.
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29
20 - ولد حميدو الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:11
عقلية الهواة فعندما تم تسجيل هدف التعادل اكثروا من الاحتجاجات
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34
21 - مغربي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:11
معندناش استراتيجية ديال الألقاب
تبهدلنا اللاعب لي فيه شويا ديال الضو نبيعوه
صراحة الرجا قدمت شوط رائع ناقصة غير التجربة
اللاعب المغربي ضعيف بدنيا وطكتيكيا
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24
22 - احمد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:12
السبب الحقيقي لفشل رجاء هوا المدرب
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33
23 - سالم الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:12
احترم المنطق الرياضي وفاز الزمالك ...
وما على الرجاء والوداد إلا مراجعة الأوراق.. والنقد الذاتي البناء الذي يصحح الأوضاع للمزيد من العطاء..
وعلى محبي الفريقين أن يحكموا عقولهم بدلا من العواطف التي يتخبطون في الأوهام.. وأنا أحب جميع الفرق المغربية ولكن باحترام المنطق الرياضي..
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24
24 - ابو شعالة الكازاوي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:12
هنيئا فريق الزمالك بالتاهل المستحق على حساب فريق الرجاء الكوني نصيحة لفرق كازا ابتعدو عن كرة القدم شوفو ليكم شي حرفة اخرى كترويض الافاعي والقردة بساحة جامع لفنا اغلب الالقاب التي حصلتم عليها كانت بفضل جمهوركم المقرقب المشرمل كما نقدم تهانينا لغاديو ماغس اللدي نفخ فيكم نفخا والنتيجة صفر في اصفار تحية للنهضة البركانية
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23
25 - متتبع الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:12
كنت انتظر الإقصاء. لكن ليس بهذا الانهيار في الدقائق الأخيرة. السبب المكتب يريد أن يلعب اربع واجهات ب 13لاعب .والكثير بسبب الضغط معطوب .قلناها عدة مرات يجب انتداب الاعبين .المكتب على خطأ يريد الألقاب بهذه التشكيلة المحدودة.
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9
26 - N.H الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:13
ماذا جنينا من الكرة هم يربحون الأموال الطائلة و البلداء يهللون لهم
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19
27 - ياس الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:13
هدف الزمالك الثاني عندما اللاعب المصري ارتقى اعلى بانون اكتفى بكتابعته بعينه كأنه منتصر بحصة عريضة.
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17
28 - اين المهللون الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:13
انقلب السحر على الساحر فلا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الاخير واين هي الرمونتادا لنكن واقعين مستوى البطولة المغربية ضعيف جدا واندية هاوية
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28
29 - خالد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:13
للاسف السلامي فاشل مع الرجاء واثبت انه لاعب غي برضا الوالدين. كل قرارته خاطئة وفاشلة.
هدف مالونغو جاء غي بالحظ والسيطرة في الميدان في الشوط الاول غي خلاوكم تلعبوا باش ميستنزفوش الطاقة.

السلامي واش كنتي تفرج او كنتي ناعس ؟؟؟متولي مكانش سيء ،علاش يخرج . خليتي الحافظي لي كان سكران ، لا دفاع لا هجوم ، وكرات ضائعة ، ولعبوا ثقيل ومكيجريش ، والماتش خاصوا لي كيجري لاعبين سراع .
سجلتي هدف بالحظ كان على الاقل تخرج الحافظي وتدخل نغوما باش يعمر الوسط ،
الكارتة سجلتوا بيت ونزلتوا يديكم كاملين وكلشي ولا غي كيخربق ويعطيهم الكورة فابور . عوض تنبهوهم وتغوت وتحيح عليهم ودير تغيير تعمر الوسط مزيان . بقيتي تفرج.
الكارثة الاخرى خرجتي العرجون وخليتي الوسط خاوي ،
هداك مالونغو ماشي ديال الرجاء م مكيقدر حتى يوقف البالون مزيان وانت مازال ملعبوا ، مداير والو. مالونغو ماشي ديال الرجاء ، وماشي ديال الاندية المصرية
المصريين دكيين وكيعرفروا يتعاملوا مع الافارقة ، ولكن لا حياة لمن تنادي
للاسف كلشي خربقتيه .
السلامي انت مدرب جيد ولكن للاسف باين عليك التوتر والتوتر كيعمي المدرب عن الرؤية الصحيحة
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15
30 - أخضر الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:14
يجب إعادة النظر في تكوين الاعب المغربي لايستطيع تسديد من بعيد وإتمام 90 دقيقة كما يجب
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17
31 - Adil الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:14
فريق الرجاء في الشوط الثاني كأنه فريق آخر غير، فارق في المستوى رهيب جدآ، الفريق المصري كان أكثر تنظيم أكثر ذكاء في تعامل مع ضغظ رجاء وكان نتيجة موجعة وقاسية. المدرسة المغربية ينقصها الكثير من الجدية اذا أرادت المجد.
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9
32 - متتبع الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:14
الريمونتادا التي وعد بها السلامي انقلبت عليه, الرجاء يعاني منذ مدة من غياب في تناسق الخطوط والنفس الطويل وهدافين حقيقيين.5 اهداف ثقيلة جدا في شباك الرجاء والوداد امام الفرق المصرية.
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11
33 - ساخط الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
بغيت غير نشوف ردة الفعل ديال هادوك اللي كيطالبو وحيد خاليلوزيتش باش يعيط على لاعبي البطولة المحلية.لقد قلتها مرارا وتكرارا.بطولتنا ضعيفة جدا.واللاعب المحلي هاوي حتا النخاع.الملايير تخسر فالخوى الخاوي.انا اصلا سنين هادي باش مبقاش عندي مع الكرة.اراها فقط كمخدر لعقول الناس.وتسلية عن الامور الجادة والمهمة .
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22
34 - مغربي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
مبروك الزمالك العالمي واتمنى من محبي الرجاء والوداد غلق افواههم ويستحيوا من أنفسهم عندما يقولون الرجاء العالمي او وداد الأمة ،
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38
35 - من المغرب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
من خسر في ميدانه لا يحلم بالفوز في ميدان الخصم
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28
36 - عبد الله الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
لا مجال لمقرانة أنديتنا بالأهلي والزمالك، ولا أدري ماذا نستفيد من هذه الكرة، فلنهتم بما هو أنفع لنا، فالانسان يتميز عن غيره من الكائنات بالعقل ليميز به
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19
37 - جلال الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
لايمكن لوم لاعبي الرجاء لعبوا مباراة القتالية الرجولية لا يمكن الرجاء يهزم الزمالك والحكم والفار والكاف بي اضافة كورونا العصابة الكاف اردت النهاءي المصري الاهلي الزمالك حققت ما اردته لي اسف على حساب كرة الافريقية منهارة تزداد سوء فساء السنة بعد السنة المصريين يعرفون الحروب النفسية في وجود فوزي لقجع داخل الكاف تعرضت الفرق المغربية كل الانواع الظلم والحكرة الاندية لم تسنفيد شيء من وجود لقجع لم تعود الانديةالمغربية تستطيع اعتراض كما كان يحصل في عهد عيسى حياتوا بزعم وجود لقجع النتيجة لا تقلل ابدا من قيمة الرجاء يبقى الفريق كبير مازال الفرصة يفوز دوري العرب اما بطولة افريقيا اصبحت تلعب خارج الملعب في الكواليس
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-42
38 - ولد شعب الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
ألف مبروووك للزمالك المصري ، الحمدلله تاهل مستحق نتيجة وأداءا نتمنى أن نشاهد نهائي جيد وشيق
نصيحة للرجاء و الوداد شراء الحكام في البطولة لاينفع في قارة أفريقيا لكل ذي حق حقه والدليل نتائج كبيرة حققت دهاب واياب
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16
39 - Nabil paris الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
خطأ فادح من سلامي بإخراج متولي، malongoo واخا ماركا دار اخطاء، الحافضي ثقييل..عموما مباريات لنسيان
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8
40 - Reda الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
يجب اعادة النظر في منظومة الفريق من الالف الى الياء.
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6
41 - خدوج الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
كالعادة المدرب سيكون كبش الفداء ، وكأنه هو من يضيع تمريرات بسيطة وفرص تهديف ؟ اللاعبون ليسوا في المستوى والرجاء والوداد لا علاقة لهما باحتراف كرة القدم ، هما يلتحقان رسميا بمستوى الهواة ، كرة القدم ليست سوى كبقية المجالات التي انعكس عليها الاستبداد والفساد ، فكما نقول لا صحة ولا تعليم نضيف أيضا لا رياضة ولا فن و..لا حياة
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0
42 - نضال الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
من العار أن يكون ممثلا المغرب في المسابقات القارية بهذا المستوى. إنه أضعف نصف نهائي شهدته هذه المسابقة وسيبقى وصمة عار على جبين الكرة المغربية. فإما أن يتم إستثمار ما يلزم من أموال للنهوض بهذه الفرق أو عدم المشاركة نهائيا في المسابقات القارية حتى لا نصبح مسخرة الجميع.
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16
43 - الواقعي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:15
دائما نفس المنطق الجبان و كرة الحواري لدى المدربين المغاربة سجل و ارجع دافع و في الاخير النتيجة لا دفاع لا هجوم .السلامي مدرب بعقلية دفاعية مهزوم حسابيا و مخرج متولي. مدخل الشاكير و كأنه مسجل ثلاثة و بغا يأمن النتيجة . مدرب فاشل بكل المقاييس و الحكمة تقول لا تغير الفريق المنتصر
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12
44 - بنادم الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:16
مدرب الرجاء مسطي خرج متولي العرجون الوردي .......كان عليه يخرج ملنغو والحافظي ويذخل بنحليب وأنس جبرون .........على العموم نتيجة لا تعكس الواقع الرجاء كان بإمكانها الفوز لو لعبت بسهولة ما أقصده هو عندما تصل الكرة للمهاجمين كان عليهم الإحتفاظ بالكرة والمناورة وليس تمريرها على طريقة سبلها في الله على الأقل محاولة القذف...مباراة اليوم توضح بكل جلاء أن مصيبة الكرة المغربية هي في المدربيين الذين يفتقدون حس التكتيك .....بالنسبة للتحكيم هناك ضربة جزاء واضحة لمنغو في الشوط الأول وهدف التعادل خطأ على المدافع وكذلك تسلل واضح
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5
45 - makaveli الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:16
مباراة و خصم كانا في المتناول و كان ممكن الانتصار عليه و التاهل على حسابه من ميدانه، لكن المباراة تغيرت 180 درجة بشكل غير طبيعي و السبب طبعا كما العادة هو التراجع للخلف و الخوف الغير مبررين من طرف اللاعبين بتعليمات من المدرب القفقاف و المرعود، فعوض اخذ الثقة اكثر بعد الهدف و البحث عن هدف اخر بعد دخول الخصم في مرحلة الشك يتراجع فريق الرجاء كما العادة بشكل مستغرب سعيدا و فرحا بهدف يتيم غير كافي لأن يأهلك في جميع الاحوال و الفريق ادى ضريبة التراجع بالكاش و فالحين فحصل الانهيار الكلي بعد تسجيل الهدف الثاني حتى انتهت المباراة بنتيجة كارثية لم تكن في الحسبان..ربما لو كانت لعبت الرجاء بدون مدرب لكانت فازت و تاهلت..دعيناك لله أ سي العالم و الفاهم و الفيلسوف السلامي
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4
46 - انه الزمالك يا سادة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:16
نأسف للرجاء الشقيق فقد شاء القدر ان تقع امام الزمالك... ورغم هدوء الزمالك للخروج بنتيجة المباراة الاولى تم استفزازه بهدف فكان الرد القاسي
الى اللقاء في مباريات اخرى
مع حبي للمغرب الشقيق
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15
47 - mks الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:16
تغييرات السلامي هي السبب الفرقة كانت لاعبا مزيان خرج متولي مبقاش الحماس
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9
48 - مواطن الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:17
الفوز للاقوى . انتهى الكلام تهانينا للزمالك
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17
49 - زكرياء أيت الطالبي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:17
الهزيمة كانت منتظرة من فريق الرجاء البيضاوي لأن فريق الزمالك فريق قوي وعريق ولديه مدرب أجنبي له خبرة كبيرة وهو البرتغالي خاييم باتشيكوا الفاءز مع بورتوا ببطولة أوروبا للفرق البطلة سنة 1987 كلاعب كما أنه درب فرقا عديدة.المدرب السلامي دخل بخطة هجومية عقيمة وكان عليه إخراج رحيمي منذ بداية الشوط الثاني وإستبداله ببن حليب .الزمالك فريق لديه خبرة كبيرة في إفريقيا ويعتمد علا لاعبين محليين أقوياء بدنيا كما أن محترفيه أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي صنعا الفارق في لقاءي الذهاب والإياب.الرجاء عليها الإستغناء عن المدرب المغمور السلامي ومحاولة بناء فريق للمستقبل من خلال الإعتناء بالفئات الصغرى و جلب مدربيين أجانب إختصاصهم هو كشف المواهب وصقلها .كلامي هذا في مصلحة كرة القدم الوطنية لأن الرجاء والوداد والجيش الملكي هي الفرق الوحيدة التي أستطاعت أت تفوز بعصبة الأبطال الإفريقية .
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11
50 - الوكالة القومية الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:17
المصريين عقدة المغاربة
الزمالك يكتب السطر الأخير بالخط الملكي هههه
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6
51 - الكرة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:18
على الحالمين والمغرورين ان يستيقظوا، فالكرة تجارة خسيسة ومضيعة للوقت والمال. وعلى المصابين بهيستيريا الكرة ان يعلموا ان الفرق الكروية بكل مستوياتها تافهة ولا تخدم إلا مصالح مجموعة من الوصوليين التافهين...
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7
52 - الادريسي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:19
السلامي أقصى الرجاء بتغييراته ’ قلة تجربة المدرب و ثقته الزائدة’
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8
53 - قشاشبي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:21
رسالة الى من ينفخ في البطولة الوطنية .البطولة المصرية والبطولة السعودية أحسن وأقوى من البطولة المغربية.أنا متأكد ان فريق الهلال السعودية أيضا سيهزم الرجاء والوداد.
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9
54 - يبكي على حاله الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:21
جمال سلامي انسى العالم فنتيجة اليوم بسبب تغييراته الهاوية، الناس كتلعب بلاعبين خبرة و عندها تجربة في حين كيقوم بتغييرات لو فعلها ضد اولمبيك خريبكة لكانت نفس النتيجة
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8
55 - ماضيين فيما بينهم الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:21
الرجاء والوداد ماضيين غير بعضيتهم بقات في الشعرات
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5
56 - هااام جدا الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:22
الكرة المغربية فاشلة بسبب غاب المنافسة الشفافة والنزيهة بسبب المحسوبية والرشوة والانحيازات التحكيمية المهم مبروك الرجاء الضعيف المبهدل
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2
57 - علي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:22
مابقي في الرجاء إلا الاسم
ضعف اللاعبين وضعف الخطة التي لعبوا بها وكارثة في التغييرات السلامي لم يصل بعد إلى المستوى القاري تنقصه الخبرة ...
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6
58 - رشيد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:22
الشوهه فضيحه كبري ويليييييي ويللاي
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5
59 - رشيد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:22
تعلموا من الأهلي والزمالك.
لياقة وتبات واستغلال للفرص وانتشار في الملعب.
اللاعبون المغاربة بنيتهم الجسمانية ضعيفة جدا ويخسرون الثنائيات بسهولة.
هزائم مذلة في زمن الإحتراف.
بفففففففف.
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7
60 - مهدي ميد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:22
علي العكس هذه هي حقيقة كرة القدم مصر من الآن استتمرت بانديته ملايين تجدب خيرة الاعبين وخيرة المدربين مدربين حراس ولياقة بدنية و ووو اذا لن تحلم للأندية المغربية بأي لقب إفريقي آخر بباي باي بانون قالها باي باي كورة في المغرب يترأسها سماسرة وليس حرفيين عندنا الموهبة ولكن بدون إحترافية في التسيير الانديةسنبقى ننافس فقط علي الكنفدرالية هههههه أنا تن قول لأي لاعب سير قلب علي راسك في الخليج ودير مستقبلك هنا والله لا درتي شي حاجة راه دايرين بكم هر النصابة الزمالك أصبح نادي محترف لأن رئيسه وطني يحب النادي ماشي سمسار أنا صراحة والله ماكرهت الرجاء والوداد ياخدهم شي مسيرين خلجيين راه من هنا القدام المنافسة صعيبة وبزاف الزمالك راه منتخب ماشي فريق والأهلي منتخب ماشي فريق ربما فهمتوني
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10
61 - ديما خضرا الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:23
سلامي دعيناك الله ياخد فيك الحق خرمزتيها
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4
62 - Noreddine الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:23
الرجاء في حاجة ماسة لمدرب، الرجاء خاض المبارة بدون مدرب، اول مرة اؤمن بأن الشوط التاني شوط المدربين، السلامي كان السبب الرئيسي في إقصاء الرجاء، السلامي لعب ضذ الفريق بتغييرات جد فاشلة، لم يتعلم من الأخطاء التي ارتكبها في مبارة الذهاب، الرجاء قدم مستوى ممتاز قيل التغييرات.
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6
63 - هشام كولميمة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:23
اللياقة البدنية و تغييرات المدرب و مقابلة الذهاب سبب في الهزيمة...على أي حال مبروك للكرة المصرية.
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14
64 - سلامي إرحل الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:25
سلامي أكبر عدو لنادي الرجاء في هده المقابلة بسبب تغييراته الخبيثة واللا منطقية
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5
65 - Var الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:25
فريق الرجاء البيضاوي لعب كرة ممتازة لولا سلم التحكيم وتعنت الحكم السنغالي لكانت الفرجة الرياضية بين الفريقين هناك حرمان الرجاء من ضربة جزاء بداية الشوط الأول كما يلاحظ تسلل بنشرقي خلال الهدف الرابع عدم تدبير المبارة بالعدل بين الفريقين سبب في نكسة للاعبين وعدم التقة لكن يبقى حكام دون المستوى وهنيئا للفريق الرجاء البيضاوي بالروح الرياضية املأ انشاء الله مع نهضة بركان بقيادة الشكاوي واستماتتة لاعبيه
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-10
66 - رجاوي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:25
المدرب سهل الانتصار على الرجاء بإخراجه متولي، و بالتغييرات التي قام بها. كما يقال الشوط الأول للاعبين و الشوط الثاني للمدرب لكن لم نر شئ من السي المدرب !!! الرجاء كبيرة على السلامي. مدرب هاوي
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7
67 - ياسييييين سطات الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:27
كودادي لدية تعليق عن مبارات اليوم.مبارة قوية بالنسبة لرجاء البيضاوي لولا تحايز الحكم السلامي بتغيراته لكان الرجاء فنهائي
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-1
68 - yael الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:28
انا حزين حقا على الرجاء والوداد
لكن لا ألوم الرجاء وقف ند للند مع الزمالك ومن يفهمون الكرة يعرفون ان بعد تسجيل هدف التعادل والوقت يمر ولم يبق فقط غير 10 دقاءق اللاعب الرجاوي توقف ذهنيا ورفع رجله على الكرة
واقول لرءيس الرجاء اغلق فمك افضل في أحيان كثيرة حين تحدث عن رءيس الوداد عندما قال هناك من يشتري10 لاعبين ....
اعتقد ان مشكلتنا هي المسييرين
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3
69 - الاسكنداني الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:28
الزمالك والاهلي نهائي مصري خالص بعد الفوز علي الوداد والرجاء ذهابا وايابا في اربع مباريات يعني يا جدعان كدا كبار الكورة المصرية فازت رسميا بلقب بدوري أبطال أفريقيا علي كبار الكورة المغربية
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9
70 - محمد المغربي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:28
المصريين لا يلعبون بروح رياضية و بنزاهة، و الأسلوب المناسب معهم كان أسلوب نهضة بركان.
الرجاء كانت الأفضل و لكن التحكيم الإفريقي فاشل و فاسد.
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-17
71 - Sami الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:29
جودة لاعبي الفرق المصرية حسمت تأهلهم و يجب الاستمرار و الاستفادة من هذه التجربة
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1
72 - كمال المنصوري الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:30
مدرب فاشل بقدرات محدودة. كيف يُعقَل أن يغير متولي و هو في قمة مستواه و كان ميسترو في الملعب و يشكل مشاكل كبيرة لوسط و دفاع الزمالك.
منذ خروج متولي إبتعدت الخطوط عن بعضها و ضهر ضعف منتصف ميدان الرجاء و أصبح الاعبون تائهون في الميدان خاصة الحفيضي كان بعيدا عن مستواه
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-1
73 - سعيد الألفة الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:30
يجب على السلامي أن يعتذر للمغاربة عامة و للرجاويين خاصة ويقدم استقالته فورا ..فورا ويتنازل عن كل مابقي من مستحقاته..
لقد سجل التاريخ أن الهزيمة ذهابا وايابا وبحصة عريضة كانت تحت قيادته ..
الاستقالة لانه لم يعد بامكانه اعطاء الإضافة..
والقادم ادهى وأمر..فلو ركب رأسه وبقي هو وطاقمه التقني الذي كنت ولا زلت أتساءل عن المعيار ( وليس المعايير ) ..التي جعلت الإدارة تقبل أشخاصا مثل يوسف الصفري و ابو شروان ضمن لائحته التقنية ..
هذه الهزيمة التاريخية مذلة ويجب تحمل المسؤوليات مع إبعاد كل من كان طرفا في النكسة ذون محابات طرف على حساب طرف آخر.. كما أنصح محسن متولي و عبد الرحيم الشاكير و عبد الإله الحافيظي أن يعتزلوا فورا..وشكرا هل ما أعطوا ويجب ترك المكان للشبان ولمن يعطي الإضافة ويكون املأ للمستقبل..
اما أمثال نناح فقد انتهت مدة صلاحيتهم منذ أمد بعيد..
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-2
74 - متتبع الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:31
للأمانة الرجاء لعبت شوط اول ممتاز.السلامي بتغييراته الغريبة والعشوائية في الشوط الثاني قتل الرجاء. المدرب هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الفضيحة. و الحكم بدرجة اقل في هدف التعادل للزمالك
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-2
75 - محمد الرياضي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:33
الآن يمكن القول :
على الفرق المغربية ان تتنافس على من يستطيع بناء فريق قوي تتوفر فيه المواهب ويقارع الأبطال عوض تضييع الوقت بالانشغال بالعصبة ولجان التحكيم وهذا وذاك .
بإمكان الفرق المغربية صنع هوية كروية تستمد قوتها من المدرسة البرازيلية الكلاسيكية التي يعشقها المغاربة وهي التمريرات القصيرة السريعة .
فمتى حدنا عن هذا النهج المبني على السلاسة والخفة واللعب الجماعي وتجنب الاندفاعات البدنية.
إذن لافضل للرجاء على الوداد ولاللوداد على الرجاء ونفس الشيء ينطبق على الفرق المغربية الأخرى.
انطلقوا وررموا وابعدوا عنكم الحديث عن العصبة والتحكيم وحولوا البوصلة للتصحيح والتقويم والتكوين.
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0
76 - ابن محمد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:34
مع الأسف الشديد لا تريد فرقنا الاستفادة، دائما يعرفون التأهل يأتي من ميدانك وليس من ميدان الفرق الأخرى الانتصار وبحصة معقولة على الفرق الكبيرة يجب أن يكون في عقر الداروليس العكس،ما ذا يفيد أن عتدك خط جميل جدا ولكن المضمون أثناء الامتحان فارغ في المباريات الافريقية الأهم هم الأاهداف وليس الفنيات الفنيات تكون بعد الشبع الله يهديكم يجب أن تكون عقلياتكم محترفة من جهة أخرى يجب إعادة النظر في انتقاء وجلب الللاعبين لأنكم تمثلون البلد
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-2
77 - رفقي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:34
صراحة لعابة تقاتلو...عاو تاني راه ماشي ساهل من ورا كوفيد وما غير تمارين يعني لياقة ماشي هي وتدير 50 دقيققة بنيفو عالي...واحد وقيتة بانت غير رجاء في تيران...دراري رجعو لور حيت خانهم فيزيك...وما ننساوش راك لاعب ضد الزمالك ...عادي دار ضغط من ورا هدف رجاء...خروج متولي بانلي ماشي هو...وزيد تونسي فرجاني دار هدف عالمي و اسيست هدف ثالث..خاصنا لعابة من الطينة هادي..على كل برافو رجاء
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78 - GENO الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:36
كل التوفيق لنادي الزمالك امام جمعية الحليب
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79 - mefmod الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:36
انا اصلا وما عنديش مع الكرة اصلات شفت الخبر او لي أثر فيا ماشي خصارة الرجاء . فقاو فيا المحبين والمشجعيين ديال الرجاء . مساكن كيمرضوا بالعصاب . او المشكل الستريس هو سبب جميع الامراض . او المشكل التاني لي مرض ما غتعقلش الرجاء ايبقاو واليديه اتسلفوا باش اداويوه . الله يعفوا على لمغاربة من الكرة .
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3
80 - فرنسا الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:37
اين تعلم جمال السلام التدريب بالمغرب ولا السنغال ولا افغانستان مدرب فاشل لا خطة ولا تدريب والوا
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81 - المعقول الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:40
واش فريق خاسر المليارات شاري لعابة والبدلاء نفس المستوى..وانت والوداد باغين تربحو العصبة بعشرة المليون ...
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82 - يوميات الكعبي بوركابي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:42
انها النتيجة الحتمية للنفخ الاعلامي في فرق كازا خصوصا من طرف غاديو ماغس مبروك للمصريين التاهل لانهم يستحقونه جمهورهم واعي ليس كجمهور فرق كازا القرقوبي والتشرميل وتخريب الممتلكات العمومية نصيحة للاعبي فرق كازا سيرو ديرو روتين اليومي قهرتونا بالاسماء ها العالمي ها الامة شوهتو بالكرة المغربية هزيمة بالميدان وخارجه لا مكان للاعبي البطولة في المنتخب
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1
83 - rado الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:42
خلاصة الكلام ما قل ودل، إنها فضيحة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، شوهتونا شوهتونا شوهتونااااا، الوداد بدات، أونتوما ساليتو.
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-1
84 - amazigh le vrais الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:42
malheureusement son perdu, Tout va très bien le premier But après tout le monde en défense, Ce ne pas comme ça, faut toujours continue à joué en attaque et au meilleur de terrains, bref dommage
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85 - Emma2000 الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:43
الراجا والوداد اقبح واضعف فريقين في العالم
خص دبا يبدلوهم بنهضة بركان والحسنية
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86 - Doukali الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:43
في الصراحة كان خاص تمشي تلعب الدفاع في بلاصت الرجا
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87 - jamit الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:45
الرجاء البيضاوي فريق هاو
الوداد البيضاوي فريق هاو
نهضة بركان فريق محترف
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2
88 - أكادير 2020 الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:47
عند مشكل فالكرة المغربية ديالنا كنلعبوا كرة ولكن خاصنا الفاعلية اللعب العقيم
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89 - mjidou الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:53
مدرب الرجاء هو المسؤول الأول والأخير عن الهزيمة كيف يعقل فريق فائز ويتم تغييره خروج متولي اكبر هفوة من السلامي
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90 - عبدالله السطاتي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:56
الزمالك تستهل الانتصار الرجاء البيضاوي المغربي كان في غيبوبة يجب تغيير كل الطاكم من كل من المدرب والقيادة العامة.وشكرا
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91 - المطّلع الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:56
الله يزيد فرحتنا بنهضة بركان.... جابت العز
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92 - رشيد الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:58
الى المعلق 11.المصري.
هل نسيتم العقدة المغربية الازلية؟
هذه كبوة والكبوة لا تقع الا للكبار.ثم ما دخل كورونا في الموضوع والضحك عليكم.؟ اللهم اذا كنتم تحسون بنقص.راجع تاريخك وتاريخ المغرب وستعرف الفرق ومرتبتكم بالضبط.
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93 - الكرة 2 الأربعاء 04 نونبر 2020 - 22:58
قالوا: وداد الأمة، الرجاء العالمي، اسود الاطلس.... وبالغوا في النفخ والغرور... صخب وفوضى، صراخ وفرح، بكاء ونواح... من أجل لعبة لا تنفع إلا ممارسيها ومن يقودهم. أما الجماهير الغبية، فهي تطبل وتصيح مجانا.
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6
94 - زائر الأربعاء 04 نونبر 2020 - 23:01
المقابلة تغيرت بعد التعديلات التي قام بها المدرب السلامي ,خروج متولي في غير محله بعدما كانت لياقته تسمح له بمواصلة المباراة, إضافة للتغيرات التي تلتها .الغريب في الأمر أن الأمور كانت تتجه في الاتجاه الصحيح والتغيرات خدمت فريق الخصم بدل من فريق الرجاء .
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0
95 - 100/100ودادي مع الأسف! الأربعاء 04 نونبر 2020 - 23:01
الرجاء لعبت مزيان وحرمت من ضربة جزاء و التغييرات كانت خاطءة،ورغم ذلك يبقى السلامي مدرب جيد و السلام!!!
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96 - اشرف الأربعاء 04 نونبر 2020 - 23:06
الحمدلله على إقصاء الرجاء فى هذه المباراة وإلا لكانت فضيحة كروية رجاوية لو قابل الأهلى فى النهائى .... 6 لصفر على أقل تقدير فى رأيى 3 أفضل من 6 .... الوداد والرجاء فرق كبيرة لذا يمكن ان نعتبر هذه البطولة بالنسبة لهم للنسيان
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97 - التازي الأربعاء 04 نونبر 2020 - 23:20
الكرة المغربية مزال خصها بزاااف والمشكل الملايين تنفق على والوا لا اندية كتحمر الوجه ولا منتخب وبالنسبة للرجاء وصلت لهذا المستوى فقط ببعض الحظ اما معظم اللاعبين حتا الدوزيام سيري صعيب عليهم واش دابا داك نغا يلعب الكورة ؟ غير انا والله حتى ندوزو بسهولة حشومة فريق بحال الرجاء يكونوا عندها بحال هاد اللاعبين الى بغيتي نتافس ف العصبة راه خاصك احسن مكاين فالسوق تبارك الله اللاعبين ديال الزمالك مكاينش شي واحد اللي تقدر تعيبوا شوف غير الحارس ديالهم ابو جبل مع بوعميرة لا مجال للمقارنة شوف 2 او 3 كيف دايرين ! السلامي مدرب خواف الرجاء لعبات مزيان الشوط الاول ولكن اللي مهم هو تسجيل الاهداف حيت الاهداف اللي كيتسجلوا ماشي شكون لعب مزيان وفالشوط التاني فاش مركات الرجاء كان عليهم يكملوا بنفس الريثم واكثر ويقلبوا على الهدف التاني ماشي ترجع لور حشومة والله الحمد الله غا منين بركان خدات داك اللقب على الاقل اما كون داوه بيراميدز صافي كملات
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98 - تحية لبركان الأربعاء 04 نونبر 2020 - 23:23
تحية خالصة للنهضة البركانية الفائزة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، أما الرجاء والوداد نتمنى لهم الفوز في مناسبات قادمة.
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99 - متساءل الأربعاء 04 نونبر 2020 - 23:23
يجب قول شيء بسيط وهو بدون الجمهور لا تساوي لا الوداد ولا الرجاء أي شيء.

أما عن الفارق الكبير بين الكرة المغربية و التونسية والمصرية وحتى الجزاءرية فهو القوة البدنية غالبية لا عبي الفرق الوطنية دوي بنية هزيلة وبدون قوة بدنية لا في الجري السريع لا في التلاحمات ولا في الضغط واستخراج الكرة والحملات المضادة...ناهيك عن الشخصية والحرفية الغاءبة...ومن ناحية البناء الهجومي يستغرق وقت كبير مع العيد من الأخطاء في التمرير... لتجد الفريق الخصم رجع لاغلاق الدفاع.
أين قلب الهجوم طويل القامة 1m90+ القوي الذي يتعب المدافعين ويريح فريقه أين المهاري الصغير الذي يأتي خلفه لاقتناص الهدف أين رقم 6 رقم 10... نحن نجري في الملعب بدون فائدة.
كرة القدم الان ضغط واتعاب للخصم ولعب في ملعبه إلى حين تسجيل هدف ومن تم اغلاق للملعب والدفاع وهجمات مضادة باقل تمريرات لتعزيز النتيجة اما نحن...
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