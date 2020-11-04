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كُتّاب وآراء
الزمالك يقسو على الرجاء ويتأهل إلى نهائي "عصبة أبطال إفريقيا"
توقّف مسار فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة بثلاثة أهداف لواحد أمام مضيفه الزمالك المصري، في مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء.
وبدأت العناصر الرجاوية مجريات النزال بشكل جيد، من خلال بسط سيطرتها على أطوار اللعب وخلق تحركات هجومية مسترسلة خلال الربع ساعة الأولى من المواجهة، شكلت بعض الخطورة على الحارس المصري محمد أبوجبل، في المقابل ركز لاعبو الزمالك كثيرا على تحصين الخط الخلفي.
وكان محسن متولي، عميد الرجاء، قريبا من هز الشباك وإحراز هدف السبق للنسور من كرة هجومية في حدود الدقيقة الـ25؛ فيما تواصلت السيطرة المطلقة لرفاقه في باقي الدقائق دون أن ينجحوا في استثمارها لهز الشباك، إذ غابت عنهم النجاعة كليا في كل الكرات الهجومية التي عرفتها الجولة الأولى.
ومع بداية مجريات الشوط الثاني بدقيقتين، تمكن المهاجم مالانغو من هز الشباك محرزا هدف السبق للفريق المغربي بتسديدة قوية، ليخرج بذلك الفريق المصري من انكماشه الدفاعي للضغط على معترك الرجاء، من خلال خلق مناورات هجومية مسترسلة، أثمرت تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب فرجاني ساسي، في حدود الدقيقة الـ61.
وحاول أبناء المدرب جمال السلامي اقتناص هدف التأهل في الدقائق الأخيرة من النزال، إلا أن تحركاتهم الهجومية كانت جد محتشمة، في الوقت الذي نجح فيه الفريق المصري في تدبير الدقائق الأخيرة بشكل جيد، قبل أن يتمكن مصطفى محمد من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الـ85.
وعاد مصطفى محمد ليضيف الهدف الثالث في حدود الدقيقة الـ87، فيما يضيف بنشرقي هدفا في الأنفاس الأخيرة من النزال، ألغاه الحكم بداعي التسلل لتنهي صافرة الحكم السنغالي ماكييت ندياي تفاصيل المواجهة بتأهل الزمالك لمواجهة الأهلي في النهائي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (99)
و داك سي المدرب معرفتش علاش بدل الفرقة ديال الشوط الأول
مهزلة بكل المقاييس..
سيرو تصلعو...
هنيئا لنادي الزمالك..
صراحة احمل المسؤلية الكاملة للمدرب المبتدىء السلامي الذي لا يفقه في الكرة اي شيء مع تغيرات بدون جدوى يجب تغير الكتير من الاشياء بالنسبة لفريق الرجاء و الوداد و مع كل ما حدث هناك لاعبين يجب التنويه بهم
تبهدلنا اللاعب لي فيه شويا ديال الضو نبيعوه
صراحة الرجا قدمت شوط رائع ناقصة غير التجربة
اللاعب المغربي ضعيف بدنيا وطكتيكيا
وما على الرجاء والوداد إلا مراجعة الأوراق.. والنقد الذاتي البناء الذي يصحح الأوضاع للمزيد من العطاء..
وعلى محبي الفريقين أن يحكموا عقولهم بدلا من العواطف التي يتخبطون في الأوهام.. وأنا أحب جميع الفرق المغربية ولكن باحترام المنطق الرياضي..
هدف مالونغو جاء غي بالحظ والسيطرة في الميدان في الشوط الاول غي خلاوكم تلعبوا باش ميستنزفوش الطاقة.
السلامي واش كنتي تفرج او كنتي ناعس ؟؟؟متولي مكانش سيء ،علاش يخرج . خليتي الحافظي لي كان سكران ، لا دفاع لا هجوم ، وكرات ضائعة ، ولعبوا ثقيل ومكيجريش ، والماتش خاصوا لي كيجري لاعبين سراع .
سجلتي هدف بالحظ كان على الاقل تخرج الحافظي وتدخل نغوما باش يعمر الوسط ،
الكارتة سجلتوا بيت ونزلتوا يديكم كاملين وكلشي ولا غي كيخربق ويعطيهم الكورة فابور . عوض تنبهوهم وتغوت وتحيح عليهم ودير تغيير تعمر الوسط مزيان . بقيتي تفرج.
الكارثة الاخرى خرجتي العرجون وخليتي الوسط خاوي ،
هداك مالونغو ماشي ديال الرجاء م مكيقدر حتى يوقف البالون مزيان وانت مازال ملعبوا ، مداير والو. مالونغو ماشي ديال الرجاء ، وماشي ديال الاندية المصرية
المصريين دكيين وكيعرفروا يتعاملوا مع الافارقة ، ولكن لا حياة لمن تنادي
للاسف كلشي خربقتيه .
السلامي انت مدرب جيد ولكن للاسف باين عليك التوتر والتوتر كيعمي المدرب عن الرؤية الصحيحة
نصيحة للرجاء و الوداد شراء الحكام في البطولة لاينفع في قارة أفريقيا لكل ذي حق حقه والدليل نتائج كبيرة حققت دهاب واياب
الى اللقاء في مباريات اخرى
مع حبي للمغرب الشقيق
الزمالك يكتب السطر الأخير بالخط الملكي هههه
ضعف اللاعبين وضعف الخطة التي لعبوا بها وكارثة في التغييرات السلامي لم يصل بعد إلى المستوى القاري تنقصه الخبرة ...
لياقة وتبات واستغلال للفرص وانتشار في الملعب.
اللاعبون المغاربة بنيتهم الجسمانية ضعيفة جدا ويخسرون الثنائيات بسهولة.
هزائم مذلة في زمن الإحتراف.
بفففففففف.
لكن لا ألوم الرجاء وقف ند للند مع الزمالك ومن يفهمون الكرة يعرفون ان بعد تسجيل هدف التعادل والوقت يمر ولم يبق فقط غير 10 دقاءق اللاعب الرجاوي توقف ذهنيا ورفع رجله على الكرة
واقول لرءيس الرجاء اغلق فمك افضل في أحيان كثيرة حين تحدث عن رءيس الوداد عندما قال هناك من يشتري10 لاعبين ....
اعتقد ان مشكلتنا هي المسييرين
الرجاء كانت الأفضل و لكن التحكيم الإفريقي فاشل و فاسد.
منذ خروج متولي إبتعدت الخطوط عن بعضها و ضهر ضعف منتصف ميدان الرجاء و أصبح الاعبون تائهون في الميدان خاصة الحفيضي كان بعيدا عن مستواه
لقد سجل التاريخ أن الهزيمة ذهابا وايابا وبحصة عريضة كانت تحت قيادته ..
الاستقالة لانه لم يعد بامكانه اعطاء الإضافة..
والقادم ادهى وأمر..فلو ركب رأسه وبقي هو وطاقمه التقني الذي كنت ولا زلت أتساءل عن المعيار ( وليس المعايير ) ..التي جعلت الإدارة تقبل أشخاصا مثل يوسف الصفري و ابو شروان ضمن لائحته التقنية ..
هذه الهزيمة التاريخية مذلة ويجب تحمل المسؤوليات مع إبعاد كل من كان طرفا في النكسة ذون محابات طرف على حساب طرف آخر.. كما أنصح محسن متولي و عبد الرحيم الشاكير و عبد الإله الحافيظي أن يعتزلوا فورا..وشكرا هل ما أعطوا ويجب ترك المكان للشبان ولمن يعطي الإضافة ويكون املأ للمستقبل..
اما أمثال نناح فقد انتهت مدة صلاحيتهم منذ أمد بعيد..
على الفرق المغربية ان تتنافس على من يستطيع بناء فريق قوي تتوفر فيه المواهب ويقارع الأبطال عوض تضييع الوقت بالانشغال بالعصبة ولجان التحكيم وهذا وذاك .
بإمكان الفرق المغربية صنع هوية كروية تستمد قوتها من المدرسة البرازيلية الكلاسيكية التي يعشقها المغاربة وهي التمريرات القصيرة السريعة .
فمتى حدنا عن هذا النهج المبني على السلاسة والخفة واللعب الجماعي وتجنب الاندفاعات البدنية.
إذن لافضل للرجاء على الوداد ولاللوداد على الرجاء ونفس الشيء ينطبق على الفرق المغربية الأخرى.
انطلقوا وررموا وابعدوا عنكم الحديث عن العصبة والتحكيم وحولوا البوصلة للتصحيح والتقويم والتكوين.
خص دبا يبدلوهم بنهضة بركان والحسنية
الوداد البيضاوي فريق هاو
نهضة بركان فريق محترف
هل نسيتم العقدة المغربية الازلية؟
هذه كبوة والكبوة لا تقع الا للكبار.ثم ما دخل كورونا في الموضوع والضحك عليكم.؟ اللهم اذا كنتم تحسون بنقص.راجع تاريخك وتاريخ المغرب وستعرف الفرق ومرتبتكم بالضبط.
أما عن الفارق الكبير بين الكرة المغربية و التونسية والمصرية وحتى الجزاءرية فهو القوة البدنية غالبية لا عبي الفرق الوطنية دوي بنية هزيلة وبدون قوة بدنية لا في الجري السريع لا في التلاحمات ولا في الضغط واستخراج الكرة والحملات المضادة...ناهيك عن الشخصية والحرفية الغاءبة...ومن ناحية البناء الهجومي يستغرق وقت كبير مع العيد من الأخطاء في التمرير... لتجد الفريق الخصم رجع لاغلاق الدفاع.
أين قلب الهجوم طويل القامة 1m90+ القوي الذي يتعب المدافعين ويريح فريقه أين المهاري الصغير الذي يأتي خلفه لاقتناص الهدف أين رقم 6 رقم 10... نحن نجري في الملعب بدون فائدة.
كرة القدم الان ضغط واتعاب للخصم ولعب في ملعبه إلى حين تسجيل هدف ومن تم اغلاق للملعب والدفاع وهجمات مضادة باقل تمريرات لتعزيز النتيجة اما نحن...