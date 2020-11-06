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الرئيسية | رياضة | جماهير من الرجاء تُحمّل سلامي مسؤولية الإقصاء

جماهير من الرجاء تُحمّل سلامي مسؤولية الإقصاء

جماهير من الرجاء تُحمّل سلامي مسؤولية الإقصاء
هسبورت - حمزة اشتيوي
الجمعة 06 نونبر 2020 - 01:20

وَجّهت فئة عريضة من جماهير نادي الرجاء الرياضي أسهم الانتقاد إلى مدرب الفريق جمال سلامي، وحملته جزءا كبيرا من المسؤولية في خروج "النسور" من "المربع الذهبي" لدوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمام الزمالك المصري في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لواحد، وذهابا بهدف نظيف.

وعبّرت جماهير الفريق "الأخضر" عن غضبها من التغييرات التي قام بها سلامي خلال شوط المباراة الثاني، حيث كان رفاق محسن متولي متحكمين في اللقاء ومسيطرين على خط الوسط، ليتمكن المهاجم بين مالونغو من تسجيل الهدف الأول لفريقه، قبل أن يُدرك الزمالك التعادل عن طريق التونسي فرجاني ساسي، ليُقدم مدرب الفريق "الأخضر" على أربعة تغييرات، ثلاثة منها للاعبي الوسط، ما جعل السيطرة تتحول للفريق المصري.

وأكدت فئة عريضة من جماهير الرجاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سلامي لم يكن موفقا في طريقة تسييره للقاء في الجولة الثانية، كما أن التغييرات التي قام بها أعطت الامتياز للفريق المصري، حسب مناصري "النسور" الذين حملوا المدرب جزءا كبيرا من المسؤولية في الخسارة بثلاثية ومغادرة مسابقة دوري الأبطال.

وانتهت مغامرة الرجاء في مسابقة دوري أبطال إفريقيا عند الدور نصف النهائي، بعد أن انهزم الفريق "الأخضر" أمس أمام مضيفه الزمالك المصري بثلاثة أهداف مقابل واحد، في حين كان لقاء الذهاب قد انتهى مصريا بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن الزمالك سيُواجه مواطنه الأهلي المتأهل بدوره إلى النهائي على حساب الوداد الرياضي، في نهائي مصري خالص، سيُقام في الـ27 من نونبر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - موغرابي الجمعة 06 نونبر 2020 - 02:24
كفاكم إستهتارا تريدون تحميل المسؤولية للمدرب و اللاعبين و نسيتم المكتب المسير اللذي أراد أن يحصد الألقاب ب11 لاعبا و ب0 درهم .انا شخصيا أهنئ المدرب و اللاعبين بالمجهودات اللتي بدلوها للحصول على اللقب الذي لم يكن سهلا و وصولهم إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية للأندية البطلة و الآن تفصلهم خطوة واحدة للوصول الى أغلى بطولة على المستوى المالي كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة فحظ موفق إن شاء الله و أتركوا السيد يشتغل بما أتيحت له من إمكانيات بشرية.
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2 - ابراهيم الجمعة 06 نونبر 2020 - 02:29
طبيعية ما عطاوهش .. الله يعاون .
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3 - هشام الجمعة 06 نونبر 2020 - 02:50
بارك من لفهاما. الرجاء في الله.
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