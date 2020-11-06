جماهير من الرجاء تُحمّل سلامي مسؤولية الإقصاء

هسبورت - حمزة اشتيوي

وَجّهت فئة عريضة من جماهير نادي الرجاء الرياضي أسهم الانتقاد إلى مدرب الفريق جمال سلامي، وحملته جزءا كبيرا من المسؤولية في خروج "النسور" من "المربع الذهبي" لدوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمام الزمالك المصري في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لواحد، وذهابا بهدف نظيف.

وعبّرت جماهير الفريق "الأخضر" عن غضبها من التغييرات التي قام بها سلامي خلال شوط المباراة الثاني، حيث كان رفاق محسن متولي متحكمين في اللقاء ومسيطرين على خط الوسط، ليتمكن المهاجم بين مالونغو من تسجيل الهدف الأول لفريقه، قبل أن يُدرك الزمالك التعادل عن طريق التونسي فرجاني ساسي، ليُقدم مدرب الفريق "الأخضر" على أربعة تغييرات، ثلاثة منها للاعبي الوسط، ما جعل السيطرة تتحول للفريق المصري.

وأكدت فئة عريضة من جماهير الرجاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سلامي لم يكن موفقا في طريقة تسييره للقاء في الجولة الثانية، كما أن التغييرات التي قام بها أعطت الامتياز للفريق المصري، حسب مناصري "النسور" الذين حملوا المدرب جزءا كبيرا من المسؤولية في الخسارة بثلاثية ومغادرة مسابقة دوري الأبطال.

وانتهت مغامرة الرجاء في مسابقة دوري أبطال إفريقيا عند الدور نصف النهائي، بعد أن انهزم الفريق "الأخضر" أمس أمام مضيفه الزمالك المصري بثلاثة أهداف مقابل واحد، في حين كان لقاء الذهاب قد انتهى مصريا بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن الزمالك سيُواجه مواطنه الأهلي المتأهل بدوره إلى النهائي على حساب الوداد الرياضي، في نهائي مصري خالص، سيُقام في الـ27 من نونبر الجاري.