خاليلوزيتش يعلن عن لائحة لاعبي المنتخب الوطني

هسبورت - حمزة اشتيوي

كشف وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، عن اللائحة المستدعاة لمباراتي إفريقيا الوسطى، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة السنة المقبلة.

وعرفت لائحة "الأسود" استدعاء سفيان رحيمي، لاعب نادي الرجاء الرياضي، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة بقميص فريقه، كما سجلت حضور مهاجم نادي أزد ألكمار الهولندي زكرياء أبو خلال، تأكيدا لما سبق وأشارت إليه "هسبورت" من أن اللاعب فضل المنتخب المغربي على المنتخبين الهولندي والليبي بحكم توفره على ثلاث جنسيات.

ووجه خاليلوزيتش الدعوة للاعبين غابوا عن المنتخب خلال الفترة الماضية، على غرار عادل تاعرابت وأمين حارث والمدافع جواد الياميق. وفي ما يلي اللائحة كاملة:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) ــ منير الكجوي المحمدي (هاتايسبور التركي) ــ هشام المجهد (اتحاد طنجة).

خط الدفاع: نايف أكرد (رين الفرنسي) ــ زهير فضال (سبورتينغ ليشبونة البرتغالي) ــ جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني) ــ سامي مايي (سينت تروند البلجيكي) ــ غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) ــ نصير مزراوي (أياكس الهولندي) ــ عصام الشباك (يني ملطية سبور التركي) ــ حمزة منديل (شالكه الألماني).

خط الوسط: نسيم بوجلاب (شالكه الألماني) ــ سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) ــ فيصل فجر (سيفاس سبور التركي) ــ أيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت الألماني) ــ حكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) ــ عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي) ــ سليم أملاح (سطاندار دو لييج البلجيكي).

خط الهجوم: أشرف حكيمي (إنتر الإيطالي) ــ سفيان رحيمي (الرجاء الرياضي) ــ الوافد الجديد زكرياء أبوخلال (إي زد ألكمار الهولندي) ــ أمين حارث (شالكه اللألماني) ــ أشرف بنشرقي (الزمالك المصري) ــ يوسف العربي (أولمبياكوس اليوناني) ــ يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني).

يشار إلى أن المنتخب الوطني من المقرر أن يواجه إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الـ13 من نونبر الجاري على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ويوم الثلاثاء الـ17 من الشهر ذاته بالكاميرون.