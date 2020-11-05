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الرئيسية | رياضة | خاليلوزيتش يعلن عن لائحة لاعبي المنتخب الوطني

خاليلوزيتش يعلن عن لائحة لاعبي المنتخب الوطني

خاليلوزيتش يعلن عن لائحة لاعبي المنتخب الوطني
هسبورت - حمزة اشتيوي
الخميس 05 نونبر 2020 - 13:40

كشف وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، عن اللائحة المستدعاة لمباراتي إفريقيا الوسطى، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة السنة المقبلة.

وعرفت لائحة "الأسود" استدعاء سفيان رحيمي، لاعب نادي الرجاء الرياضي، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة بقميص فريقه، كما سجلت حضور مهاجم نادي أزد ألكمار الهولندي زكرياء أبو خلال، تأكيدا لما سبق وأشارت إليه "هسبورت" من أن اللاعب فضل المنتخب المغربي على المنتخبين الهولندي والليبي بحكم توفره على ثلاث جنسيات.

ووجه خاليلوزيتش الدعوة للاعبين غابوا عن المنتخب خلال الفترة الماضية، على غرار عادل تاعرابت وأمين حارث والمدافع جواد الياميق. وفي ما يلي اللائحة كاملة:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) ــ منير الكجوي المحمدي (هاتايسبور التركي) ــ هشام المجهد (اتحاد طنجة).

خط الدفاع: نايف أكرد (رين الفرنسي) ــ زهير فضال (سبورتينغ ليشبونة البرتغالي) ــ جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني) ــ سامي مايي (سينت تروند البلجيكي) ــ غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) ــ نصير مزراوي (أياكس الهولندي) ــ عصام الشباك (يني ملطية سبور التركي) ــ حمزة منديل (شالكه الألماني).

خط الوسط: نسيم بوجلاب (شالكه الألماني) ــ سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) ــ فيصل فجر (سيفاس سبور التركي) ــ أيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت الألماني) ــ حكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) ــ عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي) ــ سليم أملاح (سطاندار دو لييج البلجيكي).

خط الهجوم: أشرف حكيمي (إنتر الإيطالي) ــ سفيان رحيمي (الرجاء الرياضي) ــ الوافد الجديد زكرياء أبوخلال (إي زد ألكمار الهولندي) ــ أمين حارث (شالكه اللألماني) ــ أشرف بنشرقي (الزمالك المصري) ــ يوسف العربي (أولمبياكوس اليوناني) ــ يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني).

يشار إلى أن المنتخب الوطني من المقرر أن يواجه إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الـ13 من نونبر الجاري على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ويوم الثلاثاء الـ17 من الشهر ذاته بالكاميرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - وطني الخميس 05 نونبر 2020 - 13:46
على سيد لمدرب ان يعيد النظر في مندات على منديل و فجر لانهما دون المستوى المطلو و لن يضيفا شيء للمنتخب .
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32
2 - ديما أسود الخميس 05 نونبر 2020 - 13:49
وراك غادي غير في الخسران أأأ حمادي
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9
3 - intidam Hassan الخميس 05 نونبر 2020 - 13:51
الرجاء والوداد جعلونا نكرهو كرة القدم
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14
4 - رضوان الخميس 05 نونبر 2020 - 13:53
هاد الجامعة كستنزف ثروة مهمة من الميزانية من دون اي نتيجة.
المغرب خاصو يركز على الرياصات الفردية يلا بغا راية ديالو ترفع فالمحافل الرياضية اما الرياضات الجماعية راه 60 عام وحنا نلعبو و جبنا كاس واحد غير بالتعادل.
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18
5 - عمي مقراج الخميس 05 نونبر 2020 - 14:03
لم يعد يهمني المنتخب في شيء ولا حتى الكرة المغربية . المنتخب كان في زمن الرجال الذين يبللون القميص من اجل رفع علم المغرب . اما اليوم فالمنتخب اصبح مثل منتجع سياحي ولاعبيين همهم الاول هو المال ولا شيء غير المال . ملايين من السنتيمات ستصرف على مباراة مع منتخب نكرة مثل افريقيا الوسطى وفي الرسميات المنتخب اول المغادرين. المغاربة خصهم يفيقو ويهتموا باشياء اكثر أهمية من هذه التفاهة المسماة كرة قدم. اول مرة في حياتي لا اعرف اسم اي لاعب في المنتخب وهذا شيء ايجابي لانني ضيعت وقت ثمين من حياتي في متابعة رجال اعمال يضحكون عليا تحت مسمى لاعبي المنتخب.
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14
6 - معاذ الخميس 05 نونبر 2020 - 14:08
فجر و منديل و شباك ماعندهومش المستوى ديال المنتخب. رحيمي و بوخلال
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7
7 - من القنيطرة الخميس 05 نونبر 2020 - 14:14
على المدرب ان يعيد النظر في في بعض الاعبين كمنديل و فجر وتاعرابت لانهما دون المستوى المطلو ب و لن يضيفا شيء للمنتخب الا البلبلة .
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4
8 - Hassan الخميس 05 نونبر 2020 - 14:15
جميع دول العالم تعتمد على مدارسها وأطرها لإنتاج لاعبين من طراز رفيع بما فيها الدول العربية :مصر تونس السودان السعودية فلسطين...باستثناء المغرب الذي يجني ثمار أكاديميات أوروبا. لهذا ففريقنا يسمى منتخب ابناء الجالية المغربية في الخارج
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