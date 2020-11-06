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كُتّاب وآراء
حمد الله والعربي ضمن أفضل الهدافين لـ 2020
يواصل الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، ويوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، كتابة اسميهما بمداد من ذهب في العام الحالي بعد تألقهما بشكل لافت وتسجيلهما العديد من الأهداف، ما مكنهما من منافسة كبار مهاجمي العالم بالقارات الخمس.
وكشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) عن إحصائية أفضل المهاجمين في عام 2020، التي عرفت وجود المهاجم عبد الرزاق حمد الله، صاحب المركز الخامس برصيد 28 هدفا، متفوقا على نجوم كبار كالفرنسي كليان مبابي.
وفي القائمة نفسها التي ضمت 25 مهاجما، احتل الغوليادور يوسف العربي الرتبة الـ22 برصيد 20 هدفا، وهو عدد الأهداف نفسها التي سجلها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إفس برشلونة، وكاي هافيرتز، المهاجم السابق لليفركوزن الألماني الزميل الحالي لحكيم زياش بتشلسي الإنجليزي.
ويتصدر قائمة هدافي العالم لعام 2020 المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، برصيد 37 هدفا. ويأتي خلفه روميلو لوكاكو، مهاجم انتر ميلان، وايرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، وكريستيانو رونالدو، وفي حوزة كل واحد منهم 30 هدفا.
يشار إلى أن يوسف العربي من بين الأسماء التي وجه إليها الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش الدعوة للمشاركة في مباراتي إفريقيا الوسطى، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة على كأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022، وهي القائمة التي يغيب عنها عبد الرزاق حمد الله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
الفرنسيون الذين لعبو للمغرب (الشماخ,يوسف حجي,خرجة,وادو,الركراكي..)
وصلو لنهائي كان 2004 .اعتماد اكاديمية محمد 6 على مكونين فرنسيين فكرة جيدة والنتيجة يوسف نصيري,اكرد,التكناوتي ,منديل .....