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الرئيسية | رياضة | حمد الله والعربي ضمن أفضل الهدافين لـ 2020

حمد الله والعربي ضمن أفضل الهدافين لـ 2020

حمد الله والعربي ضمن أفضل الهدافين لـ 2020
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 نونبر 2020 - 17:15

يواصل الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، ويوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، كتابة اسميهما بمداد من ذهب في العام الحالي بعد تألقهما بشكل لافت وتسجيلهما العديد من الأهداف، ما مكنهما من منافسة كبار مهاجمي العالم بالقارات الخمس.

وكشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) عن إحصائية أفضل المهاجمين في عام 2020، التي عرفت وجود المهاجم عبد الرزاق حمد الله، صاحب المركز الخامس برصيد 28 هدفا، متفوقا على نجوم كبار كالفرنسي كليان مبابي.

وفي القائمة نفسها التي ضمت 25 مهاجما، احتل الغوليادور يوسف العربي الرتبة الـ22 برصيد 20 هدفا، وهو عدد الأهداف نفسها التي سجلها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إفس برشلونة، وكاي هافيرتز، المهاجم السابق لليفركوزن الألماني الزميل الحالي لحكيم زياش بتشلسي الإنجليزي.

ويتصدر قائمة هدافي العالم لعام 2020 المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، برصيد 37 هدفا. ويأتي خلفه روميلو لوكاكو، مهاجم انتر ميلان، وايرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، وكريستيانو رونالدو، وفي حوزة كل واحد منهم 30 هدفا.

يشار إلى أن يوسف العربي من بين الأسماء التي وجه إليها الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش الدعوة للمشاركة في مباراتي إفريقيا الوسطى، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة على كأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022، وهي القائمة التي يغيب عنها عبد الرزاق حمد الله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - راي الجمعة 06 نونبر 2020 - 17:47
واحد كيمركي على فريق التعاون و الثقة السعودي بحال واحد غدي يمركي على البايرن او ليفربول .. ترتيب غير منطقي
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7
2 - ولد شعب الجمعة 06 نونبر 2020 - 17:56
أحسن خبر سمعته اليوم رفض محكمة الرياضية الطاس لعب الحدادي منير للمنتخب الان عليه أن يختار منتخب الصومال أين هو تصريح ام الحدادي قبل سبع سنوات قالت ابني لن إلا للمنتخب الاسباني
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2
3 - ترتيب عن ترتيب الجمعة 06 نونبر 2020 - 17:58
التهديف في البطولات الكبيرة ربما يحسب الهدف بخمسة أهداف أو أكثر من التهديف في بطولات المتقاعدين و الشباك الفارغة هل من منطق فعلا أم تقولون أي شيء و السلام.
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4 - علي نايت عمر الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:01
يجب المنادات على حمد الله للمنتخب المغربي و باراكا من الانتقام و الزكير ضد هذا اللاعب . اللاعب حمد الله و العربي قوة هجومية للمتخب لا مثيل لهما في وقتنا الحالي
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0
5 - stop الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:02
الكرة الفرنسية متميزة في تكوين لاعبين جيدين يلعبون في جميع البطولات الكبيرة ومنهم من فاز بكاس العالم مع فرنسا في 2018 او كاس افريقيا مع الجزائر (مدرب ولاعبون) ونفس الشيء بالنسبة للسنغال (مدرب ولاعبون) المركز 2.
الفرنسيون الذين لعبو للمغرب (الشماخ,يوسف حجي,خرجة,وادو,الركراكي..)
وصلو لنهائي كان 2004 .اعتماد اكاديمية محمد 6 على مكونين فرنسيين فكرة جيدة والنتيجة يوسف نصيري,اكرد,التكناوتي ,منديل .....
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-1
6 - علي نايت عمر الجمعة 06 نونبر 2020 - 18:08
اظن ان مدرب المنتخب المغربي حرشوه باش ما يعيطش للاعب حمد الله و خا هو في حاجة ماسة اليه و لصالح المنتخب و يعرف جيدا قيمة هذا اللاعب
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