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الرئيسية | رياضة | "طاس" ترفض لعب الحدادي مع "أسود الأطلس"

"طاس" ترفض لعب الحدادي مع "أسود الأطلس"

"طاس" ترفض لعب الحدادي مع "أسود الأطلس"
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 06 نونبر 2020 - 21:42

رفضت محكمة التحكيم الرياضي (طاس)، الجمعة، مناشدة لاعب إشبيلية الإسباني منير الحدادي السماح له باللعب مع منتخب بلده الأم المغرب.

ولعب الحدادي (25 عاما) مع المنتخب الإسباني الأول مباراة واحدة عندما أشركه المدرب وقتذاك، فيسنتي دل بوسكي، بديلاً في الدقيقة 79 ضد مقدونيا (5-1) في الثامن من شتنبر عام 2014 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016. كان وقتها في عز انطلاقته الكروية مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

وهي المرة الثانية التي يحصل فيها الحدادي على قرار مشابه بعد الأول قبيل كأس العالم 2018، لكن تعديل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن اللاعبين مزدوجي الجنسية دفع بالاتحاد المغربي إلى استدعاء لاعب برشلونة السابق.

وتسهل القواعد الجديدة للفيفا التي اعتمدها في منتصف شتنبر المنصرم موضوع تغيير الجنسية، لكنها تتطلب من اللاعبين الذين يحملون جوازي سفر أن يكونوا تحت سن 21 عاماً عند خوض المباراة الأخيرة.

وكانت لجنة قانون اللاعب، التابعة للاتحاد الدولي، قد رفضت في 23 شتنبر الماضي السماح للحدادي بالانضمام إلى "أسود الأطلس"، ورفضت بعد ذلك "طاس" استئنافه.

وكان "فيفا" صادق الشهر الماضي خلال مؤتمره الـ70 على توصيات لجنة العمل التي شكلها في شتنبر 2019 لتعديل القوانين المنظمة لتمثيل اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية، وذلك بناء على طلب العديد من الاتحادات الوطنية.

واشترط الاتحاد الدولي في تعديلاته الجديدة ألا يكون اللاعب قد شارك في أكثر من 3 مباريات كحد أقصى مع المنتخب الذي بدأ معه مسيرته الدولية، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة إلى المنافسات العالمية والقارية، وذلك قبل بلوغه سن الحادية والعشرين، بالإضافة إلى عدم مشاركته في أي مباراة ضمن بطولة دولية أو قارية مثل كأس العالم أو كأس أوروبا.

واستند "فيفا" في رفض طلب اللاعب والاتحاد المغربي إلى كون اللاعب شارك في ثلاث مباريات مع المنتخب الإسباني تحت 21 عاماً وهو يزيد بشهرين عن العمر الذي يسمح به عادة للمشاركة ضمن هذه الفئة.

وقالت "طاس" التي تتخذ من لوزان مقرا لها إن "الإجراءات المعروضة عليها تمت بالتعجيل بناء على طلب الطرفين، حتى يتسنى اتخاذ القرار النهائي قبل المباريات المقبلة للمغرب في كأس الأمم الأفريقية 2021".

واعتبرت "طاس" أنه نظراً للضرورة الملحة للبت في الموضوع، "أصدرت هيئة التحكيم قرارها للأسباب التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - فيصل الجمعة 06 نونبر 2020 - 21:48
الحمد لله ارتحنا منه . المنتخب المغربي يجب ان يكون خيار القلب و العقل لسنا عجله احتياط لكل من طرده اي منتخب اوروبي . شكرا للطاس التي افرحت 90 % من الجمهور المغربي اكثر من جامعه لقجع. القميص الوطني لا يقبل المساومه.
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50
2 - abdellah الجمعة 06 نونبر 2020 - 21:51
لو كانت ترجى منه فائدة لما تخلى عنه المنتخب الاسباني. كل هذه النازعات والمرافعات أمام الفيفا والطاس ما هي إلا حجة لتبديد المال العام. هكذا تسير الأمور في هذا البلد.
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37
3 - وجدة الجمعة 06 نونبر 2020 - 21:53
انا لا أريده أن يكون معا المنتخب ليس فيه روح الوطنية
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37
4 - أكرم الجمعة 06 نونبر 2020 - 21:57
وراه حتى حنا أصلًا مابغيناهش ، نهار اللول كيتنفخ و دابا كتديرو ليه الشأن
كما تدين تدان
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33
5 - محمد الرياضي الجمعة 06 نونبر 2020 - 21:59
هاذ السيد مامعمر النية مع الأول!!!!!
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23
6 - عبدالرزاق جدي الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:01
فلوس لتخسرات على منير الحدادي كرا بناو بيها مستشفى فيه ألف سرير ولكن لا حيات لمن تنادي في بلادهم
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21
7 - Abdelhak الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:05
في جميع الحالات لا نجني وراء المنتخب المغربي سوى النكسات واحدة تلو الأخرى لمدة تزيد عن أربعين سنة يبقى استثناء منتخب 2004 تحت قيادة الأسد والعملاق الكبير بادو الزكي رغم أن هذا الإسم سيزعج بعض الناس سامحهم الله.
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22
8 - الخير في ما اختاره الله الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:29
و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم. من الخير انك لن تلعب للمغرب، فكر فقط في مسارك الاحترافي، المغرب ما عمرو ما يتفرها فالكورة أو يدي شي لقب و لو غير افريقيا أما شي لقب عالمي فمن المستحيلات حتى تشرق الشمس من مغربها، فلا داعي للتفكير فيه!
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0
9 - حسن الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:29
الحمد لله على راحة. حتى هنا مابغيناعش. او حمد الله لي المنتخب بحاجة اليه وهو كيطلب باش ارجع المنتخب حرمتوه من حقو في اللعب للمنتخب. نية العمى في عكازو
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0
10 - Ayoub الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:29
لقد احرق كل اوراقه مع المنتخب الناخب الاسباني ديل بوسكي عرف كيف يقضي على احلام فتى واعد لكن تعنته وانانيته جعلت اخر اوراق التوت تسقط عنه ويصبح لاديدي لاحب الملوك.....!!!!
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2
11 - أكرم الجمعة 06 نونبر 2020 - 22:32
عليه أن يتحمل نتيجة قراره المنتخب في غنى عنه. الغريب أن لاعب إختار إسبانيا و حمد الله يريد اللعب للمغرب و لا ينادى عليه
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