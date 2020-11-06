"طاس" ترفض لعب الحدادي مع "أسود الأطلس"

هسبريس - أ.ف.ب

رفضت محكمة التحكيم الرياضي (طاس)، الجمعة، مناشدة لاعب إشبيلية الإسباني منير الحدادي السماح له باللعب مع منتخب بلده الأم المغرب.

ولعب الحدادي (25 عاما) مع المنتخب الإسباني الأول مباراة واحدة عندما أشركه المدرب وقتذاك، فيسنتي دل بوسكي، بديلاً في الدقيقة 79 ضد مقدونيا (5-1) في الثامن من شتنبر عام 2014 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016. كان وقتها في عز انطلاقته الكروية مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

وهي المرة الثانية التي يحصل فيها الحدادي على قرار مشابه بعد الأول قبيل كأس العالم 2018، لكن تعديل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن اللاعبين مزدوجي الجنسية دفع بالاتحاد المغربي إلى استدعاء لاعب برشلونة السابق.

وتسهل القواعد الجديدة للفيفا التي اعتمدها في منتصف شتنبر المنصرم موضوع تغيير الجنسية، لكنها تتطلب من اللاعبين الذين يحملون جوازي سفر أن يكونوا تحت سن 21 عاماً عند خوض المباراة الأخيرة.

وكانت لجنة قانون اللاعب، التابعة للاتحاد الدولي، قد رفضت في 23 شتنبر الماضي السماح للحدادي بالانضمام إلى "أسود الأطلس"، ورفضت بعد ذلك "طاس" استئنافه.

وكان "فيفا" صادق الشهر الماضي خلال مؤتمره الـ70 على توصيات لجنة العمل التي شكلها في شتنبر 2019 لتعديل القوانين المنظمة لتمثيل اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية، وذلك بناء على طلب العديد من الاتحادات الوطنية.

واشترط الاتحاد الدولي في تعديلاته الجديدة ألا يكون اللاعب قد شارك في أكثر من 3 مباريات كحد أقصى مع المنتخب الذي بدأ معه مسيرته الدولية، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة إلى المنافسات العالمية والقارية، وذلك قبل بلوغه سن الحادية والعشرين، بالإضافة إلى عدم مشاركته في أي مباراة ضمن بطولة دولية أو قارية مثل كأس العالم أو كأس أوروبا.

واستند "فيفا" في رفض طلب اللاعب والاتحاد المغربي إلى كون اللاعب شارك في ثلاث مباريات مع المنتخب الإسباني تحت 21 عاماً وهو يزيد بشهرين عن العمر الذي يسمح به عادة للمشاركة ضمن هذه الفئة.

وقالت "طاس" التي تتخذ من لوزان مقرا لها إن "الإجراءات المعروضة عليها تمت بالتعجيل بناء على طلب الطرفين، حتى يتسنى اتخاذ القرار النهائي قبل المباريات المقبلة للمغرب في كأس الأمم الأفريقية 2021".

واعتبرت "طاس" أنه نظراً للضرورة الملحة للبت في الموضوع، "أصدرت هيئة التحكيم قرارها للأسباب التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق".