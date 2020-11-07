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الرئيسية | رياضة | النصيري يستعد لمقابلة منتخب إفريقيا الوسطى

النصيري يستعد لمقابلة منتخب إفريقيا الوسطى

النصيري يستعد لمقابلة منتخب إفريقيا الوسطى
أوعنا بلعيد
السبت 07 نونبر 2020 - 01:22

اختير الدولي المغربي يوسف النصيري ضمن أفضل 4 لاعبين في الأسبوع الثالث من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، بعدما قاد ناديه إشبيلية إلى تحقيق فوز ثمين ومثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على كراسنودار الروسي، خلال المباراة التي جرت فوق أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن المجموعة الخامسة.

ورشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المهاجم المغربي للمنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب في الأسبوع، التي توج بها اليوم الجمعة البرتغالي ديوغو غوتا (جناح ليفربول) متفوقا على المغربي يوسف النصيري (مهاجم إشبيلية)، والنرويجي إيرلينج هالاند (مهاجم دورتموند)، والفرنسي الحسن بيليا (مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ).

وبحسب الموقع الرسمي لـ"يويفا"، فإن النجم البرتغالي ديوغو غوتا فاز بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته بعدما قاد ناديه إلى تحقيق الفوز على أتالانتا بخماسية نظيفة، حيث سجل 3 أهداف (هاتريك)، وكان لاعب كرة القدم البالغ من العمر 23 عامًا مفضلًا على مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الفرنسي الحسن بليا، الذي سجل أيضًا ثلاثة أهداف ضد شاختار دونيتسك (6-0).

بينما احتل مهاجم الأسود المركز بعدما سجل هدفين، ليحقق بذلك أسرع ثنائية في تاريخ إشبيلية في دوري أبطال أوروبا في 3 دقائق، متجاوزًا رقم المهاجم الفرنسي وسام بن يدر، الذي يلعب حاليًا مع موناكو، والذي سجل هدفين في أربع دقائق في مباراة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد ضمن دور الـ16 من نسخة 2018.

يشار إلى أن المهاجم المذكور من بين الأسماء التي وجه إليها الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش الدعوة للمشاركة في مباراتي إفريقيا الوسطى، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022.

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