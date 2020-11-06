"الواف" يستعد لقسم الكبار برص تشكيلته البشرية

أوعنا بلعيد

يواصل الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم استعداداته المكثفة للموسم الرياضي الجديد، وذلك تحت إشراف الطاقم التقني المكون من المدرب عبد الرحيم اشكيليط، ومساعده محمد الجناتي، والمعد البدني حسن الطالب، ومدرب الحراس رشيد القاسمي.

وكشفت مصادر من داخل إدارة الوداد الرياضي الفاسي لجريدة هسبريس الإلكترونية عن رغبة المجموعة في تحقيق الصعود إلى القسم الممتاز خلال الموسم الجديد. ومن أجل ذلك، برمجت استعدادات مبكرة للفريق انطلقت يوم 18 في شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر نفسها أن المكتب المسير لممثل العاصمة العلمية، برئاسة "حسن الجامعي"، يضع ضمن أبرز أهداف الموسم الجديد حجز بطاقة العودة إلى قسم الكبار وتقديم مستوى جميل يرضي الأنصار والمحبين، نظرا للتركيبة البشرية الجيدة التي يتوفر عليها "الواف"، والتي تم تعزيزها بسبع صفقات إلى حد الأن.

وحسب مصادرنا، فقد تمكنت إدارة الفريق من حسم صفقات كل من النيجيري صديق بوبولا قادما من اتحاد الخميسات، وشعيب خضير وأنس بوحلو من اتحاد سيدي قاسم، وأنور العزيزي من شباب المحمدية، وزكرياء الحسناوي وأيوب الوهاج من الوفاء الفاسي، وهي انتدابات تمت غالبيتها بإشراف وكيل أعمال اللاعبين "كريم الحرشي".

وتأهبا لخوض غمار الموسم الجديد والفريق في أتم الجاهزية بدنيا وتكتيكيا وتقنيا، فقد برمج الطاقم التقني مجموعة من المباريات الودية، تمكن "الواف" من التعادل بهدفين لمثلهما في واحدة منها أمام الجيش الملكي بالرباط، على أن يواجه يوم غد السبت نادي الفتح الرياضي الرباطي.