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الرئيسية | رياضة | برقوق: لن أندم على اختيار ألوان منتخب المغرب

برقوق: لن أندم على اختيار ألوان منتخب المغرب

برقوق: لن أندم على اختيار ألوان منتخب المغرب
أوعنا بلعيد
السبت 07 نونبر 2020 - 15:20

عبر الدولي المغربي أيمن برقوق، لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، عن سعادته باللعب للمنتخب الوطني في تجمع أكتوبر الأخير، مشيرا إلى أنه استدعي من جديد لخوض مباراتي "الأسود" أمام إفريقيا الوسطى لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022.

وخلال حواره مع موقع "Giessener-anzeiger" الألماني، تحدث المهاجم المغربي عن كواليس استدعائه إلى المنتخب المغربي، وعن موسمه الجديد مع إنتراخت فرانكفورت، وبدايته الجيدة مع المجموعة بعد فترة طويلة من المعاناة بسبب الإصابات، مشيرا إلى عودته إلى ناديه الحالي بعد تجربة احترافية سابقة.

وأبدى المهاجم المغربي سعادته بكل تجربة يخوضها حاليا، وقال بخصوص ذلك: "أنا شخص إيجابي من جميع النواحي، أحب الضحك كثيرا، وألعب الكرة بحماس وشغف كبيرين".

وبخصوص رفضه اللعب مع المنتخب المغربي في وقت سابق بعدما حمل سابقا قميص الفئات السنية للمنتخب الألماني (16 مباراة دولية من تحت 16 إلى 21 سنة)، أوضح أيمن برقوق قائلا: "كان ذلك الطلب قبل عامين، ولم أكن مستعدا بعد، كان الوقت مبكرا جدا. وعندما اتصل بي مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلودزيتش قبل أسابيع قليلة كنت جاهزا. لقد جازفت ولم أندم على ذلك".

وظهر الدولي المغربي لأول مرة في مباراة "الأسود" ضد السنغال في أكتوبر، ولعب مباراته الدولية الثانية ضد الكونغو، وقد تم استقباله بشكل جيد في المنتخب المغربي، وكان متحمسا للدفاع عن ألوانه.

وقال أيمن برقوق، الذي لعب في أوفنباشر كيكرز وإنتراخت عندما كان صغيرا: "لدينا مركز تدريب رائع في الرباط، ووالداي فخوران بأنني اخترت الدفاع عن قميص المنتخب المغربي".

وتعتبر هذه الأيام مثيرة بالنسبة لأيمن برقوق، إذ يمكن لمحترف إنتراخت فرانكفورت، البالغ من العمر 22 عاما، أن يتطلع إلى النجاح الرياضي والمغامرات الدولية مع "الأسود"، إذ بعد مجهوده مع ناديه أمام بريمن وشتوتغارت، سيكون في طريقه للعب مباراتين دوليتين مع المغرب ضد إفريقيا الوسطى. لذلك سيصعد على متن الطائرة إلى باريس، يوم الأحد، ويطير من هناك إلى الدار البيضاء لحضور معسكر "الأسود" يوم الاثنين المقبل.

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