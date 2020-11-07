"أبو خلال" يكشف أسباب اختياره لمنتخب "الأسود"

أوعنا بلعيد

تفاعل زكرياء أبو خلال، نجم "أزد ألكمار" الهولندي لكرة القدم، مع قرار استدعائه لأول مرة من قبل الناخب الوطني وحيد خليلودزيتش للالتحاق بالمنتخب الوطني في المباراتين اللتين سيواجه فيهما إفريقيا الوسطى لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022.

واختار المهاجم المغربي صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "إنستغرام" ليكشف عن تلقيه دعوة رسمية من المنتخب الليبي وكذلك من "أسود الأطلس"، موضحا أن خيار الدفاع عن ألوان "الطواحين" الهولندية مستقبلا كان مطروحا، قبل أن يضيف أنه اختار المغرب عن قناعة.

وأوضح زكرياء أبو خلال قائلا: "فخور بتلقي أول دعوة لي للانضمام إلى المنتخب المغربي، وأن أدافع عن ألوانه مستقبلا". وأضاف أن "المنتخب الليبي رغب في الاستفادة من خدماتي كذلك، وأنا ممتن لذلك حقا، وأخيرا وليس آخرا، كانت هولندا أيضا فرصة للمستقبل".

وتابع قائلا: "كل الأشياء تم أخذها في الاعتبار. أشعر أن هذا هو أفضل قرار لحياتي المهنية، وديما المغرب".

وتقدم الدولي المغربي، الذي خاض ست مباريات هذا الموسم ساهم خلالها بسبعة أهداف، سجل منها أربعة وصنع ثلاثة أخرى لرفاقه، بالشكر للاتحاد الهولندي على الوقت الذي قضاه خلال فترة شبابه مع الفئات السنية لـ"الطواحين" الهولندية.

ويعتبر الجناح الأيمن ذو الـ20 سنة، وهو من أب ليبي وأم مغربية، أحد خريجي مدرسة تكوين "فيليم 2" الهولندي، حيث تدرج في الفئات السنية للفريق حتى أقل من 19 سنة قبل أن ينتقل إلى نادي "بي إس في إيندهوفن"، الذي لعب له في فئة الشباب، وكذلك لعب في الفريق الأول بضع دقائق في موسم 2018/2019. وبعد ذلك انتقل إلى "أزد ألكمار" مقابل مليوني يورو، حيث بدأ هذا الموسم مع الفريق الثاني قبل أن يتم نقله إلى الفريق الأول بعد تألقه في دوري الدرجة الثانية بتسجيله 8 أهداف في 11 مباراة. وبعد مراسلة الاتحاد الليبي له بغية إقناعه بالدفاع على ألوان المنتخب الليبي، اختار أخيرا الدفاع عن راية "الأسود" مسقط رأس والدته.