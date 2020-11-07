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الرئيسية | رياضة | إصابة لاعبيْن في المنتخب المحلي بفيروس كورونا

إصابة لاعبيْن في المنتخب المحلي بفيروس كورونا

إصابة لاعبيْن في المنتخب المحلي بفيروس كورونا
هسبريس من الرباط
السبت 07 نونبر 2020 - 13:15

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، عن إصابة لاعبين إثنين في صفوف المنتخب الوطني المحلي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن "المسحة الطبية للفحص عن فيروس كورونا المستجد التي خضعت لها بعثة المنتخب الوطني للاعبين المحليين، والتي كانت متواجدة بعاصمة دولة النيجر نيامي، كشفت عن إصابة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من أيوب القاسمي وإسماعيل خافي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن السبت 07 نونبر 2020 - 13:32
اللهم اشفي انت الشافي. نتمنى لاعبينا الشفاء العاجل أن شاء الله. فهذا هو المنتخب المغربي الحقيقي
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