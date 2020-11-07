إصابة لاعبيْن في المنتخب المحلي بفيروس كورونا

هسبريس من الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، عن إصابة لاعبين إثنين في صفوف المنتخب الوطني المحلي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن "المسحة الطبية للفحص عن فيروس كورونا المستجد التي خضعت لها بعثة المنتخب الوطني للاعبين المحليين، والتي كانت متواجدة بعاصمة دولة النيجر نيامي، كشفت عن إصابة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من أيوب القاسمي وإسماعيل خافي".