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كُتّاب وآراء
الركراكي يقترب من تدريب نادي ديجون الفرنسي
أكدت تقارير فرنسية وجود اسم المدرب المغربي وليد الركراكي على طاولة نادي ديجون الفرنسي، بغية الإشراف على تداريب المجموعة خلفا لستيفان جوبار، المقال من منصبه بسبب تذبذب النتائج.
وأعلن نادي ديجون رحيل مدرب فريقه الأول ستيفان جوبار وانتهاء تعاونه مع مدير الرياضة بيجي لويندولا، وبناء على ذلك يتم تداول العديد من الأسماء لاستلام منصب المدرب؛ ومنها المدرب السابق لنادي الفتح الرباطي.
وحسب مصادر "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن اسم المدرب المغربي وليد الركراكي البالغ من العمر 45 سنة من بين الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة لتعيينه مكان جوبار، لا سيما أن المكتب المسير يرغب في تعيين مدرب يتحدث الفرنسية بشكل سلس بالإضافة إلى الكفاءة طبعا.
وتوصلت إدارة الفريق الفرنسي بسير العديد من المدربين؛ مثل فرانسيس جيلوت وحبيب باي ولوكا إلسنر، بينما رفض الرئيس أوليفييه ديلكورت سيرة مدربين آخرين.
وتصنف الأسماء الحالية بأنها الأقرب لتولي المنصب، ويتعلق الأمر بجوسلين جورفينيك (غانغامب سابقًا) وبرنارد بلاكوارت (نيم سابقًا) كما تم تقديم ترشيحات أخرى في الساعات الأخيرة. ومن بين هؤلاء نجد سيرة وليد الركراكي، المدرب السابق للدحيل (بطل قطر في 2020) والفتح الرباطي (بطل المغرب في 2016)، وهو ملف شخصي درسه ويقدره ديجون.
وليد الركراكي، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية والذي لعب مع نادي ديجون في عام 2007، لا يعارض خوض أول تجربة في الدوري الفرنسي.