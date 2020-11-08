كونتي يراهن على تألق حكيمي مع أنتر ميلان

أوعنا بلعيد

يراهن المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، المشرف على تداريب أنتر ميلان الإيطالي، على تألق الدولي المغربي أشرف حكيمي، مشيرا إلى أنه ينتظر الكثير من مدافع الأسود في القادم من المواعيد سواء بالدوري المحلي أو بمسابقة دوري الأبطال.

وقال أنتونيو كونتي مدافعا على نجمه المغربي الذي استقدمه في الانتقالات الصيفية من النادي الملكي ريال مدريد بعد تجربة موفقة وناجحة على سبيل الإعارة بقميص دورتموند الألماني: "لقد بدأ الموسم للتو معنا ومع مرور الوقت سيتطور أكثر هنا. في دورتموند، كان ممتازا على الرغم من البدايات الصعبة، خصوصا في دوري الأبطال".

كما تطرق المدرب الإيطالي إلى الخطأ الذي ارتكب ضد حكيمي في المباراة الماضية أمام ريال مدريد والتي أسفرت عن تسجيل الفرنسي كريم بنزيمة هدف التقدم لأصحاب الأرض، قائلا: " لقد كان من الممكن أن تكون مباراته لكن الخطأ الذي ارتكبه غيّر مجريات اللقاء بالنسبة له، أنا أنتظر منه الكثير".

يشار إلى أن أشرف حكيمي من بين الأسماء التي وجّه لها الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش الدعوة للمشاركة في مباراتي إفريقيا الوسطى، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022 على أن يلعب في الخط الأمامي كمهاجم عكس مركزه مع أنتر ميلان.