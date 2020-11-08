‪القيمة السوقية لحكيمي ترتفع إلى 70 مليون أورو‬

أوعنا بلعيد

ارتفعت القيمة السوقية للدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع أنتر ميلان الإيطالي، بمقدار 18 مليون أورو بعد انتقاله إلى الفريق الإيطالي قادما من ريال مدريد الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وحسب ما كشفه "Kpmg football benchmark" فإن الدولي المغربي حكيمي يصنف ضمن قائمة 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية منذ غشت الماضي بمقدار 18 مليون أورو، لتبلغ في الوقت الحالي 70 مليون أورو، بعدما كانت في حدود 45 مليون أورو عندما كان معارا إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت صحيفة "أس" الإسبانية، في وقت سابق، أن القيمة السوقية لأشرف حكيمي كانت في حدود 5 ملايين أورو فقط قبل أن تشهد ارتفاعا صاروخيا خلال موسمين قضاهما بقميص بوروسيا دورتموند، الذي استعار خدماته من ناديه ريال مدريد؛ قبل أن تنتهي تلك الإعارة الصيف الماضي وتتواصل أسهم اللاعب في الارتفاع بعد رحيله صوب "الكالشيو".

ويتصدر اليافع الإسباني انزو فاتي، مهاجم إفس برشلونة، قائمة اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم السوقية بعدما بلغت 67 مليون أورو بزيادة 26 مليون أورو، ويأتي خلفه نجم مانشستر يونايتد ماسون غرينوود بنفس المبلغ بعدما ارتفعت قيمته بـ22 مليون أورو. كما ارتفعت القيمة السوقية للثلاثي خاميس رودريغيز، نجم ايفرتون الانجليزي، وأشرف حكيمي، مدافع أنتر ميلان، وسيرج غنابري، مهاجم بايرن ميونيخ، بـ18 مليون أورو لكل لاعب.

بينما يتصدر البرازيلي نيمار داسيلفا نجم، باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة اللاعبين الذين انخفضت أسهمهم مؤخرا، وهي القائمة التي تضم كذلك أنطوان جريزمان، مهاجم افس برشلونة، والبلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد، ونيكولو زانيولو، نجم ايس روما، ومبوانا ساماتا، لاعب فناربخشة التركي.