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كُتّاب وآراء
أوشن يحتفي بتعيين محلّل للقاءات "أسود الأطلس"
وصل الإنجليزي هاريسون كينغستون، الرئيس السابق لقسم التحليل ما بعد المباراة بنادي ليفربول الإنجليزي، إلى المغرب، بعدما جرى تعيينه في منصب مدير تحليل الأداء داخل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، بتوصية من الويلزي روبرت أوشن، المدير التقني للمنتخبات الوطنية.
واختار أوشن روبرت صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر" للاحتفاء بقدوم وتعيين الإنجليزي هاريسون كينغستون في منصبه الجديد، قائلا عبر تغريدة قصيرة: "سعداء بالتحاق هاريسون بالإدارة التقنية كمحلل للأداء...تعيين كبير آخر في محله".
وتشهد جامعة الكرة وجود نفوذ بريطاني قوي، حيث قام الويلزي أوشن روبرت، المدير التقني للمنتخبات الوطنية، بالعمل مع مواطنه أدريان تاكر، المكلف بالحراس، كما كان وراء اقتراح اسم كينغستون، الذي عمل 8 سنوات مع فريق ليفربول الإنجليزي.
وكان البالغ من العمر 34 سنة وصف وظيفته بأنها تتعلق بالتحقيق في أداء لاعبي الريدز، باستخدام الفيديو بشكل أساسي، كما كان أيضا صلة وصل بين قسم علوم البيانات والمدرب يورغن كلوب، وقال عن تجربته رفقة ليفربول: "أمضيت ثماني سنوات رائعة في ليفربول وليست لدي سوى مشاعر إيجابية تجاه النادي والأشخاص الذين يعملون هناك. ستعيش هذه التجارب معي إلى الأبد".
ويعتبر الوافد الجديد واحدًا من أبرز أعضاء الطاقم التقني للألماني يورغن كلوب في ليفربول، إذ كان يشغل مهام "محلل الأداء" بعد المباريات، وانضم إلى المجموعة عام 2012 قادمًا من بيرنلي، كما اشتغل مع المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، قبل قدوم يورغن كلوب من بوروسيا دورتموند الألماني.