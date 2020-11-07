24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/11/2020
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:49
|13:16
|16:08
|18:34
|19:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- المغرب يسير في اتجاه رفع وتسريع وتيرة حصة الطاقات المتجددة
- المدار الحضري للداخلة
- حنان بن منصور .. مغربية تفتح العيون على جمالية الإبصار في بلجيكا
- برنامج "لوحتي" في الجامعات المغربية .. آمال كبيرة ونتائج ضئيلة
- مغاربة بلجيكا: حنان بن منصور
علماء يكتشفون "بقايا ديناصور" عاش قبل 66 مليون سنة بالمغرب (5.00)
- "دسترة" تدخلات جيش الجزائر تزكي العداء للمغرب ودعم الانفصال - (91)
- هل تتراجع الحكومة عن "ضريبة التضامن" بسبب رفض البرلمانيين؟ - (71)
- الملك يؤجل "خطاب المسيرة" إلى مساء غد السبت - (51)
- المغرب يسجل 5398 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (45)
- تفاقم الوضعية الوبائية في المغرب يتطلب إجراءات آنية ومستعجلة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ريال مدريد يعلن إصابة كاسيميرو وهازارد بالفيروس
السبت 07 نونبر 2020 - 16:30
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو والمهاجم البلجيكي إيدين هازارد بفيروس كورونا المستجد؛ المسبب لمرض كوفيد-19 .
وذكر ريال مدريد، في بيان رسمي، أن الفحوص التي أجريت صباح أمس الجمعة كشفت عن نتائج إيجابية لكاسيميرو وهازارد وأكدت إصابتهما بالعدوى.
وأضاف أن جميع اللاعبين الأخرين وأعضاء الجهاز الفني وكل موظفي النادي الذين يتعاملون بشكل مباشر مع اللاعبين جاءت نتائج فحوصهم سلبية أمس، والاختبارات التي أجريت اليوم السبت أثبتت صحة تلك النتائج السلبية.
وكان ريال مدريد قد أعلن قبل أيام إصابة لاعب قلب الدفاع إدير ميليتاو بالعدوى وخضوعه للعزل الصحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - برصاوي السبت 07 نونبر 2020 - 16:51
لحسن الحظ مشجعي مدريد. هازارد و كاسيميرو اصيبوا في فترة التوقف الدولي للاندية
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2