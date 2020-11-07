ريال مدريد يعلن إصابة كاسيميرو وهازارد بالفيروس‎

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو والمهاجم البلجيكي إيدين هازارد بفيروس كورونا المستجد؛ المسبب لمرض كوفيد-19 .

وذكر ريال مدريد، في بيان رسمي، أن الفحوص التي أجريت صباح أمس الجمعة كشفت عن نتائج إيجابية لكاسيميرو وهازارد وأكدت إصابتهما بالعدوى.

وأضاف أن جميع اللاعبين الأخرين وأعضاء الجهاز الفني وكل موظفي النادي الذين يتعاملون بشكل مباشر مع اللاعبين جاءت نتائج فحوصهم سلبية أمس، والاختبارات التي أجريت اليوم السبت أثبتت صحة تلك النتائج السلبية.

وكان ريال مدريد قد أعلن قبل أيام إصابة لاعب قلب الدفاع إدير ميليتاو بالعدوى وخضوعه للعزل الصحي.