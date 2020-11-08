المغربي أوبيندا يقود "التشكيلة المثالية" في هولندا

أوعنا بلعيد

حصد المهاجم المغربي الشاب لويس أوبيندا ثمار جهده وتألقه اللافت بقميص ناديه فيتيسه أرنهيم بعدما اختير ضمن التشكيلة المثالية بالإيردفيزي عن شهر أكتوبر المنصرم.

وكشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تشكيلة شهر أكتوبر الماضي، التي عرفت وجود المهاجم المغربي لويس أوبييندا (من أم مغربية وأب كونغولي)، بعد تألقه بقميص ناديه الجديد.

وخاض المهاجم المغربي البالغ من العمر 20 سنة ما مجموعه 7 مباريات مع ناديه الحالي في مسابقة الدوري الهولندي، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف والمساهمة بتمريرة حاسمة خلال 542 دقيقة لعب.

ويشغل اللاعب أوبيندا (1.74 سنتيمترا) مركز مهاجم صريح، ويلعب بالرجل اليمنى كما يتسم بالسرعة وقوة بدنية في الالتحام، ولديه نجاعة وحس تهديفي أمام المرمى، ما خول له الانتقال من فريق إلى آخر بسرعة فائقة، إذ بعد تدرجه في الفئات السنية لنادي لييجيوس، رصدته أعين فريق ستاندار دو لييج وتم استقدامه، وبعد موسم متميز قضاه برفقته انتقل إلى فريق كلوب بروج بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2023.

وكان نادي فيتيسه أرنهيم، المحتل للمركز الأول في جدول الترتيب مناصفة مع أياكس أمستردام برصيد 18 نقطة، عزز صفوفه بتعاقده رسميا مع لويس أوبيندا، مهاجم كلوب بروج البلجيكي، على سبيل الإعارة بموجب عقد يمتد لموسم واحد دون وجود بند أحقية الشراء.