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المغربي ميرة يكسب بطولة عوائق الجليد في دبي
الأحد 08 نونبر 2020 - 05:05
تمكن المغربي محمد ميرة من الفوز بالمركز الأول في فئة "النخبة رجال"، ضمن النسخة الـ11 من بطولة تحدي العوائق الجليدية "تحدي الثلج"، التي نظمها مجلس دبي الرياضي ومؤسسة "ماجد الفطيم"، الجمعة.
وحل محمد ميرة في المركز الأول، بعد إنهائه السباق في زمن 14 دقيقة و51 ثانية، تلاه الإماراتي أحمد حجو في المركز الثاني في زمن قدره 16 دقيقة وثمان ثوان؛ بينما حل البريطاني جورج كرو في المرتبة الثالثة بتوقيت 16 دقيقة و41 ثانية.
وجاء المغربي عثمان صافي في المرتبة الرابعة بزمن 16 دقيقة و59 ثانية. أما المركز الخامس فكان من نصيب الإماراتي بطي النعيمي بزمن 17 دقيقة و45 ثانية.