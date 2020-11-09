التبرع بالدم يختم طواف المسيرة في مدينة مراكش‎

هسبريس من الرباط

بمشاركة دولية، وصل المشاركون في الدورة الثامنة للطواف الدولي المسيرة الخضراء للدراجات النارية، المنظم من طرف النادي الملكي للدراجات، إلى مدينة مراكش، قادمين من مدينة الصويرة.

وشكّل الطواف، الذي عرف مشاركة أزيد من 10 سيارات و120 سائقا من ضمنهم سائق من جنسية سعودية وآخر من جنسية فرنسية، مناسبة لقطع حوالي 2349 كيلومترا عبر المملكة، انطلاقا من الرباط نحو آسفي وورزازات وأكادير وكلميم والصويرة ومراكش المحطة الأخيرة من هذه الطواف.

وحسب المنظمين، فإن الطواف مرّ في ظروف جيدة وودية وتضامنية بين كافة المشاركين، وواجهوا تحدي رسم أكبر نجمة للعلم المغربي بالدراجات النارية بساحة الأمل بمدينة أكادير كعمل فريد تهديه أسرة النادي لجميع المغاربة بمناسبة الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء.

وقد عرفت الدورة الحالية تقليص عدد المشاركين بسبب ظروف جائحة كورونا، وتنظيم سلسلة من الحملات التحسيسية والتوعوية ضد الوباء، وقاموا بتوزيع كمامات واقية وسوائل التعقيم لفائدة الجمعيات وسكان المدن التي شملها الطواف.

واختتم هذا الطواف بمراكش بحملة للتبرع بالدم في إطار المبادرات الاجتماعية المنظمة طيلة هذه التظاهرة السوسيو-رياضية، حيث تم جمع حوالي 71 كيسا من الدم.