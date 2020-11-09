"الفيفا" توافق على لعب أبو خلال للمنتخب المغربي‎

هسبريس من الرباط

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برسالة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، تتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به بخصوص مشاركة اللاعب زكرياء أبو خلال مع المنتخبات الوطنية المغربية بدلا من نظيرتها الهولندية.

وقالت الجامعة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن موافقة الاتحاد الدولي على هذا الطلب تأتي تطبيقا للقرارات الأخيرة الخاصة بقانون اللاعب وتغيير الجنسية الرياضية.

وقد سبق للناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش أن وجه الدعوة إلى أبو خلال، الذي يلعب لنادي أزد ألكمار الهولندي والبالغ 20 سنة، من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني؛ للمشاركة في مباراتي إفريقيا الوسطى، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022.