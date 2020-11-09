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الرئيسية | رياضة | "الفيفا" توافق على لعب أبو خلال للمنتخب المغربي‎

"الفيفا" توافق على لعب أبو خلال للمنتخب المغربي‎

"الفيفا" توافق على لعب أبو خلال للمنتخب المغربي‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 نونبر 2020 - 15:20

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برسالة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، تتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به بخصوص مشاركة اللاعب زكرياء أبو خلال مع المنتخبات الوطنية المغربية بدلا من نظيرتها الهولندية.

وقالت الجامعة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن موافقة الاتحاد الدولي على هذا الطلب تأتي تطبيقا للقرارات الأخيرة الخاصة بقانون اللاعب وتغيير الجنسية الرياضية.

وقد سبق للناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش أن وجه الدعوة إلى أبو خلال، الذي يلعب لنادي أزد ألكمار الهولندي والبالغ 20 سنة، من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني؛ للمشاركة في مباراتي إفريقيا الوسطى، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حسن الاثنين 09 نونبر 2020 - 15:29
منتخب ضعيف ونتاءج جد هزيلة. اخبار المنتخب لم تعد تهمنا وشكرا هسبريس
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2 - 3arafs الاثنين 09 نونبر 2020 - 15:41
لاعب مهاجم بمؤهلات خطيرة، يجيد اللعب باليسرى و اليمنى. لو تم اقحامه رفقة النصيري بوفال في خط الهجوم وزياش وحكيمي في الاجنحة لتوفرنا على منتخب قوي، شريطة أن نتوفر على وسط ميدان قوي، فبعد رحيل بوصوفة والاحمدي اصبحنا نعاني في خط الوسط....لابد من استدعاء سايس في الدفاع.
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3 - addi.chaabane الاثنين 09 نونبر 2020 - 15:45
قدمت عليكم الله لمبغناش بخاطر اشبخيناه كل من تخلى ولو للتفكير عن مغربيته فلا مكان له عنده في المنتخب المغربي لن نفوز باي شيء مادمنا نتكل على مثل هؤلاء ...وجهة نظر مغربي اصيل
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4 - كريم بن داود الاثنين 09 نونبر 2020 - 15:52
لا نكهة ولا فرجة مع منتخب القبعات الزرق المتخصص في الوديات فقط
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5 - houcine الاثنين 09 نونبر 2020 - 15:58
يجب الغاء البطولة الاحترافية بقسميها مادام الناخب الوطني يعتمد على محترفي الخارج لانه بهاته الطريقة نقضي على امال كل لاعبي الداخل
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