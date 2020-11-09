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الرئيسية | رياضة | مزراوي ولبيض يلتحقان بمعسكر المنتخب المغربي

مزراوي ولبيض يلتحقان بمعسكر المنتخب المغربي

مزراوي ولبيض يلتحقان بمعسكر المنتخب المغربي
أوعنا بلعيد
الاثنين 09 نونبر 2020 - 23:50

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم استدعاء لاعبه زكريا لبيض من قبل الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش إلى صفوف المنتخب الوطني، وذلك للمشاركة في مباراتي إفريقيا الوسطى لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022.

وكشف الفريق الهولندي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن لائحة لاعبيه الدوليين الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية في أسبوع الفيفا، التي ضمت الثنائي المغربي نصير مزراوي وزكريا لبيض.

وغاب اللاعب لبيض مبدئيا عن قائمة وحيد خليلوزيتش لمباريات المغرب ضد جمهورية إفريقيا الوسطى يومي 13 و17 نوفمبر كجزء من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، لكن تم استدعاؤه أخيرًا كتعزيز، حسب ناديه أياكس أمستردام يوم الاثنين.

لاعب الوسط المهاجم صاحب هدف و3 تمريرات حاسمة في 6 مباريات بالدوري هذا الموسم، ظهر مكان سليم أمل الله (ستاندار دو لييج البلجيكي)، الذي سيخسر الأسود خدماته أمام إفريقيا الوسطى بداعي الإصابة، بحسب الصحف البلجيكية.

ونشر المايسترو المغربي حكيم زياش على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "إنستغرام" صورة له وبرفقته زكريا لبيض وهما في طريقهما إلى المغرب من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي.

يشار إلى أن زكريا لبيض كان ضمن قائمة الناخب الوطني الشهر الماضي لخوض وديتي السينغال والكونغو الديمقراطية، غير أن أياكس رفض الإفراج عنه بسبب الأزمة الصحية عقب انتشار فيروس كورونا في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الرياضي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 00:05
يجب على الجامعة الاستغناء عن المنتخب المحلي وعدم تضييع الجهد في شأنه، والتركيز على المتخب الأول. مع فتح مركب محمد السادس للأندية المشاركة إفريقيا لأنه تمثل راية البلاد وتمارس في مستويات عليا... والتركيز ايضا على الفئات السنية للمنتخب .
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