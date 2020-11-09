24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:24
|07:52
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السفر في زمن كورونا
- أسطورة انفصال العرب عن البربر ..الاستفزاز الضريبي
- الركلاوي: "خطاب المسيرة" يُترجم النهضة التنموية للأقاليم الجنوبية
- إطلاق نار بمطار عسكري يسقط قتلى في روسيا
- بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد
هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ (5.00)
هشام الخطابي .. مغربي يملك مفاتيح الاندماج في المجتمع البلجيكي (5.00)
حضور تراث اليهود في مقرر دراسي يشهد على "الاستثناء المغربي" (5.00)
- معبر الكركرات فوق صفيح ساخن.. والجيش المغربي يتأهب للتدخل - (154)
- الملك يأمر بإطلاق "عملية مكثفة" للتلقيح ضد "فيروس كورونا" - (109)
- رصيف الصحافة: حكومة العثماني تتجه إلى "إلغاء" دعم مادة السكر - (75)
- حضور تراث اليهود في مقرر دراسي يشهد على "الاستثناء المغربي" - (70)
- المضاربة تدفع مصحات إلى مضاعفة كلفة "علاج كورونا" 4 مرات - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مزراوي ولبيض يلتحقان بمعسكر المنتخب المغربي
أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم استدعاء لاعبه زكريا لبيض من قبل الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش إلى صفوف المنتخب الوطني، وذلك للمشاركة في مباراتي إفريقيا الوسطى لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022.
وكشف الفريق الهولندي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن لائحة لاعبيه الدوليين الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية في أسبوع الفيفا، التي ضمت الثنائي المغربي نصير مزراوي وزكريا لبيض.
وغاب اللاعب لبيض مبدئيا عن قائمة وحيد خليلوزيتش لمباريات المغرب ضد جمهورية إفريقيا الوسطى يومي 13 و17 نوفمبر كجزء من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، لكن تم استدعاؤه أخيرًا كتعزيز، حسب ناديه أياكس أمستردام يوم الاثنين.
لاعب الوسط المهاجم صاحب هدف و3 تمريرات حاسمة في 6 مباريات بالدوري هذا الموسم، ظهر مكان سليم أمل الله (ستاندار دو لييج البلجيكي)، الذي سيخسر الأسود خدماته أمام إفريقيا الوسطى بداعي الإصابة، بحسب الصحف البلجيكية.
ونشر المايسترو المغربي حكيم زياش على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "إنستغرام" صورة له وبرفقته زكريا لبيض وهما في طريقهما إلى المغرب من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي.
يشار إلى أن زكريا لبيض كان ضمن قائمة الناخب الوطني الشهر الماضي لخوض وديتي السينغال والكونغو الديمقراطية، غير أن أياكس رفض الإفراج عنه بسبب الأزمة الصحية عقب انتشار فيروس كورونا في المغرب.