مزراوي ولبيض يلتحقان بمعسكر المنتخب المغربي

أوعنا بلعيد

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم استدعاء لاعبه زكريا لبيض من قبل الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش إلى صفوف المنتخب الوطني، وذلك للمشاركة في مباراتي إفريقيا الوسطى لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقررة سنة 2022.

وكشف الفريق الهولندي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن لائحة لاعبيه الدوليين الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية في أسبوع الفيفا، التي ضمت الثنائي المغربي نصير مزراوي وزكريا لبيض.

وغاب اللاعب لبيض مبدئيا عن قائمة وحيد خليلوزيتش لمباريات المغرب ضد جمهورية إفريقيا الوسطى يومي 13 و17 نوفمبر كجزء من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، لكن تم استدعاؤه أخيرًا كتعزيز، حسب ناديه أياكس أمستردام يوم الاثنين.

لاعب الوسط المهاجم صاحب هدف و3 تمريرات حاسمة في 6 مباريات بالدوري هذا الموسم، ظهر مكان سليم أمل الله (ستاندار دو لييج البلجيكي)، الذي سيخسر الأسود خدماته أمام إفريقيا الوسطى بداعي الإصابة، بحسب الصحف البلجيكية.

ونشر المايسترو المغربي حكيم زياش على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "إنستغرام" صورة له وبرفقته زكريا لبيض وهما في طريقهما إلى المغرب من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي.

يشار إلى أن زكريا لبيض كان ضمن قائمة الناخب الوطني الشهر الماضي لخوض وديتي السينغال والكونغو الديمقراطية، غير أن أياكس رفض الإفراج عنه بسبب الأزمة الصحية عقب انتشار فيروس كورونا في المغرب.