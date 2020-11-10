مرابط يزف خبرا سارا إلى مدرب النصر السعودي

أوعنا بلعيد

تلقى الطاقم التقني لنادي النصر السعودي لكرة القدم خبرا سارا بعدما تأكدت استعادة الدولي المغربي نور الدين مرابط لعافيته من تبعات الإصابة التي عانى منها مؤخرا، وبات جاهزا للمشاركة مع فريقه في المباريات القادمة.

وحسب مصادر سعودية، من بينها صحيفة "الرياضية"، فإن الإسباني هوغو كاماريرو، أخصائي تأهيل اللاعبين بنادي النصر المتعاقد معه حديثا، أبلغ مدرب الفريق، روي فيتوريا، بأن مرابط أضحى في كامل الجاهزية للانخراط في تداريب المجموعة النصراوية.

وكان المهاجم السابق لنادي واتفورد الإنجليزي قد تعرض للإصابة خلال تداريب النصر استعدادا لمباراة التعاون، برسم ثاني جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي خسرها ناديه بهدف دون رد.

وتعول الإدارة النصراوية كثيرًا على اختصاصي التأهيل الجديد في تجهيز المصابين في أسرع وقت، لا سيما البرازيلي مايكون الذي يحتاج إلى برنامج تأهيلي حتى نهاية الأسبوع الجاري، وبعدها سيكون جاهزًا للمشاركة لينضاف إلى زميله مرابط الذي بات في أتم جاهزيته.

يشار إلى مرابط من بين الأسماء التي ستغيب عن مباراة إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة ضمن تصفيات كأس إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون سنة 2022، بعدما قرر المدرب وحيد خاليلوزيتش عدم الاعتماد عليه في الفترة الحالية ومنح الفرصة لأسماء أخرى لقيادة الخط الهجومي.