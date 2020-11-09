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كُتّاب وآراء
زياش أفضل لاعب في الجولة الـ8 بالبريميرليغ
حصد الدولي المغربي حكيم زياش ثمار جهده وتألقه اللافت أمام شيفلد يونايتد، بعدما اختير أفضل لاعب في الأسبوع وقائدا للتشكيلة المثالية عن الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
وكشف مؤشر "هو سكوريد" ومؤشر "صوفا سكور" عن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي، التي عرفت وجود المايسترو المغربي زياش الذي تم اختياره كذلك أفضل لاعب في الأسبوع عقب حصوله على تقييم كبير بلغ 8.9 نقاط على عشرة.
من جانبهم، اختار أنصار نادي تشيلسي النجم البالغ من العمر 27 سنة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثالثة على التوالي، بعد ما صنع 6 فرص حقيقية لزملائه ضد شيفيلد، وهو أكبر عدد يسجله لاعب في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
واحتفى تشيلسي بلاعبه زياش وكتب على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "للمرة الثالثة خلال آخر أربع مباريات، حكيم زياش هو رجل المباراة، الكلمات تعجز عن وصفك يا ساحر الأطلس".
وقال البلوز في منشور آخر: "دير بالك، زياش يمكن أن يرسل لك تمريرة حريرية وأنت تقرأ هذا النص، إنه يمرر تمريرات صوتية سحرية".
وشارك النجم المغربي لمدة 90 دقيقة في انتصار فريقه تشيلسي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 4-1، مقدما مستوى مميزا جدا خلال اللقاء، كما تمكن من صناعة هدفين من تمريرتي "أسيست"، ولمس الكرة 82 مرة، ومنح 43 تمريرة صحيحة من أصل 59، بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة، كما أعطى 6 تمريرات مفتاحية وصنع 3 فرص حقيقية للتهديف.
وقاد المايسترو المغربي فريقه تشلسي إلى احتلال المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط خلف المتصدر ليستر سيتي، بعد معاناة واضحة للبلوز في الدوري مع بداية الموسم الحالي.
ويعتبر زياش من بين الأسماء التي يراهن عليها بقوة الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش من أجل تحقيق نتائج إيجابية أمام منتخب إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة ضمن إقصائيات كأس إفريقيا 2022 بالكاميرون.