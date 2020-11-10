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الرئيسية | رياضة | المغربي حمد الله يقترب من جائزة آسيوية مرموقة

المغربي حمد الله يقترب من جائزة آسيوية مرموقة

المغربي حمد الله يقترب من جائزة آسيوية مرموقة
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 10:18

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، للمنافسة على جائزة أفضل مهاجم لغرب القارة الآسيوية في مسابقة دوري الأبطال.

وجاء اختيار المهاجم السابق لأولمبيك آسفي للمنافسة على نيل هذه الجائزة الفردية المرموقة باعتباره أكثر المهاجمين تهديفا في هذه النسخة، بعدما سجل 7 أهداف، كما تمكن من تسديد ثلاثين تسديدة، منها 12 على المرمى، محتلا بذلك المركز الأول بين المهاجمين في الإحصائيتين معا، بالإضافة إلى نجاحه في 33 مراوغة (المركز الأول بين المهاجمين).

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة إن حمد الله "كان في حالة رائعة من ناحية التهديف، حيث سجل سبعة أهداف في البطولة، ليقود العملاق السعودي فريق النصر إلى الدور قبل النهائي لأول مرة له، لكنه فشل في التأهل إلى النهائي بعد السقوط بفارق ركلات الترجيح. في الواقع، سجل المهاجم المغربي في كل من مبارياته الخمس الأولى وفي ست من أصل سبع لقاءات شارك فيها".

وأضاف: "احتاج اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إلى سبع دقائق فقط لافتتاح رصيده التهديفي أمام السد مرة أخرى في فبراير، وسجل أيضاً خلال الفوز أمام العين وسباهان والتعاون على طول الطريق. إهدار ركلة ترجيح واحدة في قبل النهائي أمام بيرسيبوليس جعلتهم خارج البطولة".

وسيتم اختيار المهاجم الأفضل عبر تصويت جماهيري، بعدما تم ترشيح كذلك الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، والإيراني أمير أرسلان، لاعب الاستقلال، والبرازيلي ويلتون، لاعب الشارقة الإماراتي، والقطري المعز علي، لاعب الدحيل القطري، والأوزبكي ايغور سارغييف، لاعب باختاكور الإماراتي، والإسباني بيدرو كوندي، لاعب شباب الأهلي دبي.

وسيعرف الفائز بهذه الجائزة منتصف الشهر الجاري، ويملك حمد الله، الذي انهزم فريقه النصر في نهائي منطقة الغرب أمام بيرسبوليس الإيراني، حظوظا وفيرة للفوز، وسوف يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - راي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 10:30
عبد الفتاح حمد الله لاعب هو اصلا مرموق و سياخد كل الجوائز في فتره قليلة و ابرزها كاس افريقيا مع ناديه الأصلي اولمبيك الدشيرة
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-6
2 - مومو الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 11:06
سيفوز بهده الجائزة الفائز بالكأس الأسيوية الايراني ارسلان . أتمنى ان يفوز بها المغربي حمد الله لكونه فعلا هداف من الطراز العالمي ابى من ابى و كره من كره
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