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كُتّاب وآراء
نادي الوداد البيضاوي يعلن عودة اللاعب أيوب الكعبي
أعلن نادي الوداد الرياضي لكرة القدم عن عودة مهاجمه السابق أيوب الكعبي إلى صفوف الفريق، قادما من هيبي فورتشن الصيني.
وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن الكعبي عاد إلى صفوف الفريق، بعدما سبق له خوض فترة إعارة مع الوداد في عام 2019.
وكان الكعبي بدأ مسيرته مع فريق الراسينغ قبل أن ينضم إلى نهضة بركان، حيث لعب له لمدة موسم واحد كان كافيا لينضم إلى الفريق الصيني الذي أعاره بدوره إلى الوداد قبل الموافقة على انضمامه نهائيا في فترة الانتقالات الجارية.
وعلى المستوى الدولي، شارك أيوب الكعبي مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خرج "أسود الأطلس" من دور المجموعات.
وكان فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم قد خرج من الدور قبل النهائي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا، عقب خسارته أمام الأهلي المصري بنتيجة 5ـ1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب؛ كما خسر لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي الرجاء، بفارق نقطة واحدة فقط.