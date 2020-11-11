"الماص" يقترب من حسم صفقة عدنان تيغدويني

أوعنا بلعيد

يقترب مسؤولو نادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم (الماص)، العائد مؤخرا إلى القسم الممتاز، من تعزيز صفوف الفريق بالتعاقد مع الدولي المغربي عدنان تيغدويني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب مصادر هسبريس، فقد اقترب المكتب المسير للماص من إتمام صفقة التعاقد مع عدنان، البالغ من العمر 28 سنة؛ إذ لا يفصل اللاعب عن حمل قميص ممثل الكرة الفاسية سوى تفاصيل صغيرة، وذلك لتقوية مركزي المهاجم على الأطراف وقلب الهجوم، وهما المركزان اللذان يوظف فيهما تيغدويني.

ويرغب الطاقم التقني للنمور الصفر في الاستفادة من خبرة اللاعب تيغدويني الذي لعب للعديد من الأندية الهولندية، على غرار فيتيس أرنهيم، وتفينتي، وناك بريدا، ثم انتقل إلى نادي مالقة الإسباني، وقيصري سبور التركي، واسبجيرك النرويجي، وأخيرا الخريطيات القطري، كما أنه حمل قميص المنتخب المغربي على عهد الإطار الوطني بادو الزاكي ولعب للمنتخب الأولمبي.

وخاض اللاعب سالف الذكر في مشواره الكروي مع الأندية 187 لقاء، سجل خلالها 46 هدفا، منها 39 هدفا في الملاعب الهولندية من أصل 142 لقاء، وأربعة أهداف في الملاعب الدنماركية من أصل 19 لقاء، وهدفان في الدوري القطري، وهدف في الملاعب الإسبانية من أصل 12 لقاء، إضافة إلى سبع مواجهات في الدوري التركي.

وضم النادي إلى صفوفه مجموعة من اللاعبين المحترفين الأجانب منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية، كالإيفواري عبدولاي ديارا، والكونغولي نيلسون مانغانغا الذي وقع لسنتين قادما من مولودية وجدة، وعبد الرحيم مقران بعقد من 3 مواسم، وسهيل ايشو بعقد احترافي يمتد لموسمين اثنين قادماً من نهضة بركان في صفقة انتقال حر.

وتعاقد الماص كذلك مع محمد حمامي بعقد من موسمين، وهيثم عينة لموسمين في صفقة انتقال حر قادماً من فريق يوسفية برشيد، والحارس أيمن ماجد قادماً من فريق الفتح الرباطي بعقد احترافي يمتد لثلاثة مواسم، والمدافع يوسف اكردوم بعقد احترافي يمتد لموسمين اثنين في صفقة انتقال حر قادماً إليه من فريق الدفاع الحسني الجديدي.

كما قامت إدارة الماص بتمديد عقود 7 لاعبين لثلاثة مواسم إضافية، ويتعلق الأمر بكل من حمزة العيشاوي، وحمزة الجناتي، ونبيل مرموق، وحمزة بويه، وصلاح الدين والي علمي، وبلال الودغيري، ويوسف الرميلي، وتجديد عقد عبد العظيم خضروف لموسم واحد

وتم إلحاق 5 لاعبين من فريق الأمل بتداريب الفريق الأول، ويتعلق الأمر بكل من رضوان منيوي، وزكرياء هلال، وخالد بابا، وأسامة أمين، وزكرياء التوينسي، وتصعيد اللاعب هيثم الخير إلى الفريق الأول.

كما وقع اسماعيل الجامعي، رئيس الفريق، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع عزيز البدراوي، المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، لمدة موسم واحد قابل للتجديد. وجرى ذلك خلال ندوة صحافية نظمت بفندق المرينيين بفاس بحضور أعضاء المكتب المسير.