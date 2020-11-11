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كُتّاب وآراء
فوزي لقجع يضع ترشيحه لعضوية مجلس "الفيفا"
وضع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ترشيحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (Conseil de la FIFA)، خلال الجمعية العمومية التي ستعقدها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمدينة الرباط في 12 مارس القادم.
وأشار بلاغ للجامعة الملكية المغربي لكرة القدم إلى أن "هذا الترشيح يعتبر الأول من نوعه بالنسبة للمغرب لهذه الهيئة الرياضية العالمية".
وأضاف المصدر ذاته أن فوزي لقجع يتقلد مجموعة من المهام في العديد من الهيئات واللجان الكروية القارية والدولية، من بينها النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس لجنة المالية بالكاف، ونائب رئيس لجنة الأندية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فضلا عن عضويته بلجنة الحكامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
هدا يعني ان منصبه في وزارة المالية غزايد اي انه موضف شبح في الدولة