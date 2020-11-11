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الرئيسية | رياضة | فوزي لقجع يضع ترشيحه لعضوية مجلس "الفيفا"

فوزي لقجع يضع ترشيحه لعضوية مجلس "الفيفا"

فوزي لقجع يضع ترشيحه لعضوية مجلس "الفيفا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:08

وضع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ترشيحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (Conseil de la FIFA)، خلال الجمعية العمومية التي ستعقدها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمدينة الرباط في 12 مارس القادم.

وأشار بلاغ للجامعة الملكية المغربي لكرة القدم إلى أن "هذا الترشيح يعتبر الأول من نوعه بالنسبة للمغرب لهذه الهيئة الرياضية العالمية".

وأضاف المصدر ذاته أن فوزي لقجع يتقلد مجموعة من المهام في العديد من الهيئات واللجان الكروية القارية والدولية، من بينها النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورئيس لجنة المالية بالكاف، ونائب رئيس لجنة الأندية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فضلا عن عضويته بلجنة الحكامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Nomade الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:25
Parmi les missions les plus superflues et pour lesquelles on paie trop cher, la fonction de ce monsieur. Des millions de centimes s'évaporent pour trois fois rien.
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2 - Jamy الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:38
بما ان له الوقت الكافي لراسة جامعة الكرة في المغرب و ترشيحه لعضوية الفيفا
هدا يعني ان منصبه في وزارة المالية غزايد اي انه موضف شبح في الدولة
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3 - ولد حميدو الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:39
كل مغربي يتقاضى اجره من الفيفا او من منظمات دولية فهدا في صالح المغرب حتى و ان توصلوا باموال خيالية
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4 - abdo agadir الأربعاء 11 نونبر 2020 - 16:43
نتمنى كل التوفيق لفوزي لقجعع لأنه أولا يمثل المملكة المغربية ثانيا يستحق كل التقدير والاحترام لما قدمه للكرة المغربية من تطور وبنيات تحتية كبيرة والجميع يشهد له بدالك سواءا من داخل الوطن أو خارجه فحظ سعيد .
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