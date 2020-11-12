مدرب فيورنتينا الجديد يشيد بإمكانات سفيان مرابط

أوعنا بلعيد

أشاد تشيزاري برانديلي، المدرب الجديد لنادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، بإمكانات الدولي المغربي سفيان مرابط ودوره الكبير في خط المنتصف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لاعب الأسود لم يتم توظيفه بالشكل الصحيح مع ناديه الجديد.

وأعلنت إدارة فيورنتينا الإيطالي بداية الأسبوع الحالي عن تعيين تشيزاري برانديلي في منصب المدرب للفريق، خلفا لجوزيبي ياكيني. وقال النادي في بيان: "فيورنتينا يعلن أن جوزيبي ياكيني تم استبداله ببرانديلي في منصب المدرب، لسوء الحظ، بعد التحليل الحذر والدقيق لبداية الموسم، والنتائج المحققة حتى الآن، رأى النادي أن الحل الأفضل هو إقالة المدرب الحالي".

وقال تشيزاري برانديلي متحدثا لوسائل الإعلام الإيطالية عن سفيان مرابط: "سفيان ذو قدرات عالية ويتمتع بقوة بدنية خارقة، ويمكن له أن يلعب في أكثر من مركز".

وكان برانديلي قد تحدث مؤخرا على شاشة التلفزيون كمحلل لأداء فريق فيورنتينا وحذر المدرب السابق جوزيبي ياكيني، قائلا: "سفيان مرابط ليس صانع ألعاب، بينما قمت بتدريب كريستيان كوامي في جنوة وهو ليس مهاجما".

ويعتزم المدرب الجديد تغيير مركز مرابط وإعادته إلى مركزه السابق حيث تألق بقوة مع نادي هيلاس فيرونا الموسم الماضي؛ إذ حسب "La Gazzetta dello Sport" و"Goal" ومنابر أخرى، فمن المنتظر أن ينتقل فيورنتينا إلى تشكيلة 4-3-3 أو 4-2-3-1، مما يدفع بكاستروفيلي إلى دور أكثر تقدمًا خلف المهاجم والزج بمرابط كوسط ميدان دفاعي مع إريك بولغار في خط الوسط، في حين يلعب بول ليرولا وكريستيانو بيراغي ظهيرين لا محالة.

وارتباطا باللاعب مرابط دائما، فقد تمكنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من إنهاء مشكلته مع المنع من السفر إلى المغرب، بسبب فرض حجر صحي من طرف السلطات الإيطالية على نادي فيورنتينا عقب ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف لاعبيه نهاية الأسبوع الماضي.

ونشر اللاعب سفيان مرابط مقطع "فيديو" يوثق وصوله إلى مركز محمد السادس لكرة القدم بضواحي العاصمة الرباط، في انتظار انضمامه إلى التدريبات تأهبا لخوض المباراة المزدوجة التي تنتظر أسود الأطلس أمام إفريقيا الوسطى لحساب الجولتين 3 و4 من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم "كاميرون 2021".