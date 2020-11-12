أملاح يتحدى "الإصابة" ويلتحق بمعسكر "الأسود"

أوعنا بلعيد

وصل الدولي المغربي سليم أمل الله (أملاح)، نجم ستاندار دو لييج البلجيكي لكرة القدم، الأربعاء، إلى المغرب، بعدما أشيع في وقت سابق عدم التحاقه بالأسود بسبب الإصابة التي يعاني منها، وهو ما دفع الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش إلى الاستعانة بخدمات زكريا لبيض، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وحسب مصادر هسبريس، فإن حضور سليم أملاح إلى المغرب جاء بطلب من الجامعة الملكية للعبة وبموافقة ناديه البلجيكي، وذلك بغية عرض الإصابة التي يعاني منها اللاعب على طبيب المنتخب الوطني سعيد زاكيني للكشف عليها والتأكد من قدرة اللاعب على خوض اللقاء الثاني أمام جمهورية إفريقيا الوسطى.

واختار اللاعب المذكور صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "أنستغرام" لينشر فيديو قصير يوثق من خلاله قدومه إلى المغرب، حيث يخوض المنتخب الوطني تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، تأهبا لملاقاة إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم.

ويأمل الطاقم التقني للأسود حضور سليم أملاح في المباراة الثانية أمام جمهورية إفريقيا الوسطى، التي ستجرى يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم المزمع تنظيمها بالكاميرون.