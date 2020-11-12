مهدي بنعطية يميط اللثام عن مستقبله في الملاعب

أوعنا بلعيد

أماط الدولي المغربي السابق مهدي بنعطية اللثام عن مستقبله؛ إذ لم يستبعد خوض تجربة احترافية بالدوري التركي الممتاز أو البقاء في الخليج، مع استحضار خيار العودة إلى إيطاليا، على بعد عام واحد من نهاية عقده مع الدحيل القطري.

وتحدث الكابتانو السابق لأسود الأطلس عن مستقبله عبر تقنية الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" مع الصحافي مان لونجو، قائلا: "سأستمر في اللعب بعد تجربة الدحيل. أنا في العام الأخير من عقدي مع الفريق، يمكنني العودة إلى إيطاليا أو خوض تجربة في تركيا. لقد زرت اسطنبول وأحببت المدينة، تركيا خيار حقيقي بالنسبة لي".

كما تحدث اللاعب عن علاقته مع الدولي البرتغالي كريتستيانو رونالدو، قائلا: "علاقتنا بدأت بشكل سيء بسبب تلك الأحداث في عام 2018، التقينا مرة أخرى في كأس العالم وقمت بتدخلات أخرى سيئة، عندما وصل رونالدو إلى يوفنتوس لم أرغب في التحدث إليه وحاولت تجنبه، لقد جاء إلي وأثنى علي وقال لي إن المغرب فريق جيد حقًا، ومنذ ذلك الحين نتحدث بانتظام".

كما كشف اللاعب عن النجم الذي أثار إعجابه أكثر، موردا: "إنه أمر صعب، ولكن إذا كان عليّ أن أخبرك بأحدهم فهو رونالدو، لا نعرف ما إذا كانت الكرة العالمية ستنجب لاعبا بمثل موصفاته".

وعرج بنعطية على تجربته رفقة بايرن ميونيخ الألماني، قائلا: "عندما أسمع عن بايرن ميونيخ، أفكر في المؤسسة. السيد رومينيجه رجل ذهبي، تعرفت عليه وما زلت على اتصال به".

وتابع: "لن أنس أبدًا ما قدمه هذا السيد لي ولعائلتي، جعلني أشعر بالراحة، بفضله تمكنت من المغادرة بعد عامين للعودة إلى إيطاليا، لقد وعدني بأنه سيسمح لي بالذهاب إذا لم أتمكن من التكيف مع أجواء البوندسليغا".

وأشاد بنعطية، البالغ من العمر 33 سنة، بمجموعة من مدافعي الأسود، لا سيما نايف أكرد الذي يقدم أداء لافتا رفقة نادي رين الفرنسي.