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الرئيسية | رياضة | بدر بانون: اللعب في صف "الأهلي المصري" شرف

بدر بانون: اللعب في صف "الأهلي المصري" شرف

بدر بانون: اللعب في صف "الأهلي المصري" شرف
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 12 نونبر 2020 - 21:50

أبدي المغربي بدر بانون، المدافع الجديد ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالانضمام إلى الفريق المصري.

وقال بانون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، اليوم الخميس، إنه "عازم على القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروي جديد داخل القلعة الحمراء".

وأضاف أن "الانضمام إلى الأهلي شرف كبير"، وأنه يتطلع بالتأكيد لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير النادي في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة الأهلي من البطولات المحلية والقارية.

وأوضح بانون أن المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتًا طويلًا، وتم حسم الأمر خلال 72 ساعة، وشدد على أنه فضل عرض الأهلي على العديد من العروض الإفريقية والخليجية، خاصة أن "نادي القرن صاحب تاريخ كبير وشعبية طاغية، ومن الصعب على أي لاعب مجرد التفكير أو التردد في عرض الأهلي".

وقال مدافع الرجاء سابقا :"سأجتهد كثيرا لتطوير قدراتي من أجل النجاح داخل الأهلي، وسأحول الضغط المنتظر مواجهته في بداية رحلتي مع الفريق إلى عامل إيجابي يدعمني في رحلتي مع النادي الأعرق في إفريقيا".

وأضاف بانون :"أجيد اللعب في العديد من المراكز، سواء في خط الدفاع أو الوسط، ولكن على المستوى الشخصي أعشق اللعب في مركزي كمدافع صريح".

وأوضح :"كنت اتمنى أن يكون وليد أزارو موجودا في صفوف الفريق، خاصة أننا نرتبط معا بعلاقة قوية جدًّا... تحدث معي عن انضمامي إلى الأهلي، وشجعني بقوة على إتمام هذه الخطوة. أزارو يعشق الأهلي وجماهيره، وتحدث معي بشكل أكثر من رائع عن تجربته مع نادي القرن. وعلى المستوى الشخصي، كنت اتمنى مزاملته هنا ولكنها كرة القدم في النهاية، وبالطبع اتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة مع ناديه السعودي".

وقال بانون: "اعرف ثنائي الأهلي محمود كهربا ومحمود متولي، فقد سبق لي مواجهتهما في مباريات منتخبي الشباب والأوليمبي، وبالطبع الوجود داخل الأهلي مع كتيبة اللاعبين المميزة أمر يسعدني جدًّا، ويدفعني إلى تقديم أفضل المستويات معهم، للعمل جميعًا على هدف واحد هو تحقيق البطولات على جميع الأصعدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Zak الخميس 12 نونبر 2020 - 22:02
عشنا أشفناك لابس لحمر، الله يساهل عليك، أدييييييما خضرا
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13
2 - سعيد زياني الخميس 12 نونبر 2020 - 22:04
حظ سعيد اتمنى ان تتحلى بالاخلاق والتواضع
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21
3 - الكرة مرة اخرى الخميس 12 نونبر 2020 - 22:10
هنيئا لك بشرف اللعب ضمن الاهلي. كأنك مع الأهلي ستحقق المعجزات. هل نسيت انك لاعب؟ ما تقوم به، لعب. واللعب، لا يجدي ولا ينفع إلا من يتقاضى مقابله ثمنا للتفاهة. لما يتكلم معظم اللاعبين، يتحدثون بغرور زائد عن أنفسهم كأنهم يقودون العالم إلى أرقى المراتب، ويتجاهلون ان لعبهم لا يستفيد منه إلا هم، ومن يحوم حولهم من الوصوليين والتجار...
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2
4 - yaaaaaaaaaaaqdris الخميس 12 نونبر 2020 - 22:14
الأندية المغربية تفرط في اللاعبين و لما تسيطر الأندية المصرية على البطولات القارية، يعلقون ذلك على شماعة الفار و التحكيم و السيسي و حتى فرعون و هامان
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4
5 - الولد الفضول الخميس 12 نونبر 2020 - 22:17
الله يوفقو بغينا ليه الخير خاص تكون غا شوية الصبر او كولشي باذن الله
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9
6 - said الخميس 12 نونبر 2020 - 22:19
المؤسف أنكم تعطون للأجانب قيمة لا يستأهلونها اللعب في الأهلي شرف هل هذا نفاق أم ماذا. المصريون عندهم حقد دفين المغاربة وأنتم لا كبرباء لكم. حقيقة أخلاقك لاتعجبني ومن لاأخلاق له لايمكن أن يدهب بعيدا في الرياضة. خذ العبرة بالمرحوم ظلمي نعم الأخلاق
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-2
7 - mohammed الخميس 12 نونبر 2020 - 22:22
لاعب جيد لاكن تنقصه اللباقة و احترام الجمهور الدي يحبه . لا يملك التواضع .
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4
8 - abedoncf الخميس 12 نونبر 2020 - 22:37
يعني أن الأهلي احسن من الرجاء.
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9
9 - intidam Hassan الخميس 12 نونبر 2020 - 22:40
أودي الله إسهل عليك غير قضي الغرض
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7
10 - مول. الخمارة. والويسكي. الخميس 12 نونبر 2020 - 22:43
حظ. سعيد. مع. نادي. الاهلي. وحظ. موفق. للنادي. الرجاء. البيضاوي
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3
11 - ودادي طبعا الخميس 12 نونبر 2020 - 22:51
فيما يبان شي لاعب نبيعوه للأهلي أو الزمالك و نعاود نشريو من إتحاد الخميسات و مين نتلاقاو معاهم في نصف النهائي عاوتاني ݣولو مانا تقصينا هههه زوينا هاذي
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-1
12 - متابع الخميس 12 نونبر 2020 - 23:07
الاعب بانون لاعب جيد له تقنية خاصة في اللعب .مدافع جيد .سيتحسن أكثر مع الاهلي . .الذي يجب أن يلعب بجانبه لاعب في المستوى وسيكون الدفاع صلب في الاهلي. رجاوي
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0
13 - متتبع الخميس 12 نونبر 2020 - 23:11
المؤسف ان خيرة لاعبين البطولة اصبحوا يباعون في افريقيا وفي دوريات اقل من الدوري المغربي البطولة المصرية ضعيفة للغاية باستتناء الاهلي والزمالك وبيراميدز فالاندية الاخرى لن تستطيع اللعب حتى في البطولة التانية المغربية اما البطولة المغربية الاولى فالفرق كلها تقريبا متساوية واغلبها يصل الى ادوار متقدمة جدا في البطولات الافريقية حتى ولو كان يحتل الصفوف المتاخرة .. ناسف لبيع بانون وسرقة الاموال المجنية من صفقته ..
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