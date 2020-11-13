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كُتّاب وآراء
الإصابة بـ"كورونا" تغيب محمد صلاح عن الملاعب
قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن اللاعب الدولي محمد صلاح قد أصيب بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج التحاليل التي جاءت إيجابية.
وأورد الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" أن "المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أظهرت إصابة الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.. فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية".
وسيخضع اللاعب، الذي سيغيب عن مباريات المنتخب وناديه لفيربول الإنجليزي خلال الأسابيع المقبل، لفحوصات طبية أخرى، حسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم.