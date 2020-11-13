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الرئيسية | رياضة | الإصابة بـ"كورونا" تغيب محمد صلاح عن الملاعب

الإصابة بـ"كورونا" تغيب محمد صلاح عن الملاعب

الإصابة بـ"كورونا" تغيب محمد صلاح عن الملاعب
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:58

قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن اللاعب الدولي محمد صلاح قد أصيب بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج التحاليل التي جاءت إيجابية.

وأورد الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" أن "المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أظهرت إصابة الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.. فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية".

وسيخضع اللاعب، الذي سيغيب عن مباريات المنتخب وناديه لفيربول الإنجليزي خلال الأسابيع المقبل، لفحوصات طبية أخرى، حسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لطفك يا ربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:06
الله يشافيه ويشافي جميع الناس الله يرفع علينا الوباء إنه سميع عليم
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7
2 - intidam Hassan الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:13
الله إشافيه ويشافي كل مرضى هذا الفيروس
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0
3 - skimo الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:20
ما قام به صلاح في حفل زفاف أخيه تصرف متهور الله يشافي كل مريض
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