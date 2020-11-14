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كُتّاب وآراء
طائرة خاصة توصل "أسود الأطلس" إلى الكاميرون
شد المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، الرِّحال صوب مدينة دوالا الكاميرونية، استعدادا لمواجهة منتخب إفريقيا الوسطى، الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر تنظيمها بالكاميرون مطلع سنة 2022.
وارتأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تُؤمن رحلة العناصر الوطنية إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة، حتى تُوفر شروط الراحة للاعبين، لتفادي التعب والإجهاد خلال الرحلة، قبل موعد المباراة المهمة التي ستُجرى الثلاثاء المقبل.
وحقق "أسود الأطلس"، أمس الجمعة، فوزا مهمًا على منتخب إفريقيا الوسطى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات "كان" الكاميرون.
وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني المغربي كل من اللاعب حكيم زياش في مناسبتين، والظهير الأيمن أشرف حكيمي، والوافد الجديد زكرياء أبو خلال الذي تمكن من التسجيل من أول لمسة له بعد نزوله بديلا، وفي أول ظهور له بقميص المنتخب الوطني.
يُشار إلى أن رفاق "المايسترو" حكيم زياش يتصدرون ترتيب المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط؛ فيما يحتل المنتخب الموريتاني المركز الثاني بخمس نقاط، بينما يأتي منتخب إفريقيا الوسطى ثالثا بثلاث نقاط، وبوروندي في المركز الأخير بنقطة واحدة.