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كُتّاب وآراء
16 إصابة بـ"الفيروس" بين صفوف سريع وادي زم
أوضح أمين نوارة، رئيس نادي سريع وادي زم لكرة القدم، أن نتائج التحاليل المخبرية التي خضعت لها مكونات الفريق، والخاصة بالكشف عن "فيروس كورونا" المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية، أكدت وجود 16 حالة إيجابية في صفوف السريع.
وقال نوارة، في تصريح لـ"هسبورت"، إن التحاليل المخبرية الأخيرة أكدت وجود 16 حالة إيجابية في صفوف مكونات الفريق؛ بينها 12 إصابة في صفوف اللاعبين، والأربع حالات الأخرى تخص المرافقين.
وأضاف رئيس السريع قائلا: "لقد طبقنا البروتوكول الخاص في التعامل مع المصابين، وأدخلنا الجميع، بمن فيهم المخالطون إلى الحجر الصحي، لتلقي العلاجات اللازمة، وتفاديا لانتشار العدوى بين باقي مكونات الفريق".
وكان من المنتظر أن يواجه سريع واد زم نظيره يوسفية برشيد، اليوم السبت، في مباراة ودية، استعدادا للموسم الكروي المقبل، قبل أن يُلغى اللقاء لاعتذار الفريق "الحريزي".
يُشار إلى أن جميع المصابين بـ"كورونا" في صفوف السريع سيخضعون لمراقبة طبية صارمة والعلاجات اللازمة، قبل أن تُجرى لهم جميعا تحاليل مخبرية جديدة، بعد استئنافهم المدة المحددة للحجر الصحي، حسب رئيس النادي.