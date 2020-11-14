24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قتيل وثمانية جرحى في حادثة سير نواحي سطات (5.00)

  2. حكومة البركة (5.00)

  3. هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (4.00)

  4. الهدوء يسود في منطقة "الكركرات" بعد تدخل ناجح للجيش المغربي (3.00)

  5. ماء العينين تنتقد "صمت العلماء" وطريقة تدريس التربية الإسلامية (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | 16 إصابة بـ"الفيروس" بين صفوف سريع وادي زم

16 إصابة بـ"الفيروس" بين صفوف سريع وادي زم

16 إصابة بـ"الفيروس" بين صفوف سريع وادي زم
هسبورت - حمزة اشتيوي
السبت 14 نونبر 2020 - 21:10

أوضح أمين نوارة، رئيس نادي سريع وادي زم لكرة القدم، أن نتائج التحاليل المخبرية التي خضعت لها مكونات الفريق، والخاصة بالكشف عن "فيروس كورونا" المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية، أكدت وجود 16 حالة إيجابية في صفوف السريع.

وقال نوارة، في تصريح لـ"هسبورت"، إن التحاليل المخبرية الأخيرة أكدت وجود 16 حالة إيجابية في صفوف مكونات الفريق؛ بينها 12 إصابة في صفوف اللاعبين، والأربع حالات الأخرى تخص المرافقين.

وأضاف رئيس السريع قائلا: "لقد طبقنا البروتوكول الخاص في التعامل مع المصابين، وأدخلنا الجميع، بمن فيهم المخالطون إلى الحجر الصحي، لتلقي العلاجات اللازمة، وتفاديا لانتشار العدوى بين باقي مكونات الفريق".

وكان من المنتظر أن يواجه سريع واد زم نظيره يوسفية برشيد، اليوم السبت، في مباراة ودية، استعدادا للموسم الكروي المقبل، قبل أن يُلغى اللقاء لاعتذار الفريق "الحريزي".

يُشار إلى أن جميع المصابين بـ"كورونا" في صفوف السريع سيخضعون لمراقبة طبية صارمة والعلاجات اللازمة، قبل أن تُجرى لهم جميعا تحاليل مخبرية جديدة، بعد استئنافهم المدة المحددة للحجر الصحي، حسب رئيس النادي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.