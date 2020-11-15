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كُتّاب وآراء
البنزرتي يعود رسميا إلى تدريب الوداد للمرة الثالثة
تعاقد نادي الوداد الرياضي لكرة القدم رسميا مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي، للإشراف على العارضة التقنية لـ"الفريق الأحمر"، خلفا للأرجنتيني ميغيل غاموندي.
وكانت مصادر خاصة أكدت لـ"هسبورت" أن البنزرتي أجرى فحص "كورونا" بتونس، مساء الخميس الماضي، تمهيدا لشدّ الرحال صوب المغرب.
وأضافت المصادر نفسها أن المدرب التونسي قرر التنازل عن قرابة %40 من مستحقاته العالقة في ذمة الوداد لتيسير مفاوضات العودة، فيما تمّ الاتفاق على الراتب الشهري ومنحة التوقيع.
وكان البنزرتي غاب عن تداريب الصفاقسي التونسي بسبب مستحقاته المالية، وبسبب الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها النادي التونسي.
تجدر الإشارة إلى أن اتصالات جرت بين الرجاء الرياضي وممثلي البنزرتي منذ الإثنين الماضي، قبل أن يتمّ الاتفاق مع جمال سلامي للاستمرار على رأس "الفريق الأخضر".